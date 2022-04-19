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限量30萬份！藝FUN NEXT會員加入OPENTIX 獲100點紅利

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
即日起至5月31日，藝FUN NEXT會員登入藝FUN NEXT APP，勾選同意參加回饋活動，即可獲得100點紅利點數，7月1日起可於OPENTIX全站線上折抵。圖/文化部提供
即日起至5月31日，藝FUN NEXT會員登入藝FUN NEXT APP，勾選同意參加回饋活動，即可獲得100點紅利點數，7月1日起可於OPENTIX全站線上折抵。圖/文化部提供

第二波藝FUN券的使用效期將於月底截止，截至今日，領券率9成，使用金額逾13.6億元，使用率也已經逾8成，文化部今宣布，將偕同國家兩廳院推出首波全新回饋機制，即日起至5月31日，藝FUN NEXT會員登入藝FUN NEXT APP，勾選同意參加回饋活動，即可獲得100點紅利點數，限量30萬份。7月1日起可於OPENTIX全站線上折抵。

文化部表示，OPENTIX紅利點數1點等同1元，可用於OPENTIX全站購買票券及商品，包括看表演、電影、展覽、聽講座、購買商品等皆可使用，每次抵用上限為購物車總金額的50%（郵資及手續費除外）。

文化部說明，藝FUN NEXT會員回饋，限量30萬份，會員於今年5月31日前登入藝FUN NEXT APP，勾選「同意」參加回饋活動，原先已是OPENTIX會員，僅需確認兩會員帳戶註冊手機號碼相同，無須再次註冊，即可獲得100點紅利點數；非OPENTIX會員者，以藝FUN NEXT註冊手機號碼至OPENTIX註冊會員也可同樣獲得。100點紅利點數將於7月1日匯入OPENTIX帳戶，使用期限至2023年6月30日止。

此外，自7月1日起至明年6月30日，OPENTIX也將再推出三項紅利點數回饋活動，包含完成「首次參與」（50點）、「二次消費」（100點）、「跨域消費」（100點）等任務，最高可獲250點，使用期限同樣至2023年6月30日止。後續OPENTIX將陸續公布各項回饋及累積點數活動，期盼藝文消費「越滾越多」。

兩廳院表示，OPENTIX票券領域服務多元，除表演藝術節目，更擴展至演唱會、展覽、講座、電影及商品，每月平均300萬網站瀏覽量，上架節目與活動超過2000檔、5000場，全國近800家代售單位、逾10000點銷售服務據點，含7-ELEVEN ibon、全家Famiport、萊爾富Life-ET三大超商均提供購取票服務，使用便利。

文化部 手機號碼 兩廳院

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