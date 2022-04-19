快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑人牙膏更名「好來」 邀韋禮安重唱經典歌曲夠洗腦

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供
黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供

「黑人牙膏」是許多台灣人的共同回憶，但是去年底生產商好來化工，宣布將啟動品牌煥新計畫，已經從3月起，「黑人牙膏」正式更名為「DARLIE好來」，產品也全面更新包裝。為讓大家有濃厚記憶度，好來牙膏邀來韋禮安，重新為品牌經典歌曲重新編譜與填詞，歌詞中直接寫入「以前的黑人牙膏，就是現在的好來，清新自信叫我好來」，宣布品牌重新出發。

黑人牙膏一開始在上海推出，1949年在台灣成立好來化工，開始在台生產黑人牙膏，也幾乎成為台灣人的共同記憶，而全新包裝上，其實保留了經典配色、高帽先生，但多了「好來」的全新品牌名稱。

為讓大家更有記憶度，品牌找來韋禮安重新為經典廣告歌曲Darlie Good Morning Song，重新改編譜詞，韋禮安接到任務後，也坦言很興奮卻很緊張，因為這首歌曲幾乎全台知名，要重新演繹，得要多費苦心，不過最後歌曲出爐，輕鬆愉悅且正向，也希望把這個正能量帶給大家。

好來牙膏的品牌煥新計畫，目標就是全是「美好因笑容而來」的理念，而且新曝光的歌曲，同樣的旋律，讓人琅琅上口，根本也是超洗腦，也希望好來牙膏能成為新一代台灣人的共同記憶。

黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供
黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供
黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供
黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供
黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供
黑人牙膏更名為DARLIE好來，邀來韋禮安重新演繹經典廣告歌曲。圖／DARLIE好來提供

品牌 台灣人

延伸閱讀

怨封城 「新奴隸」歌曲疫情中暴紅 「你個騙子」也被傳唱

韋禮安翻唱經典《叫我好來》歌曲動聽、經典不滅

韋禮安受青睞添新意 每早必做這件事

台大化工值得唸嗎？學長曝關鍵：只因化學考得好來讀會後悔

相關新聞

日本草莓又農藥超標！ 解禁後首見福島五縣產品不合格

又見日本草莓不合格！衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格食品名單，共11件不合格產品，其中又出現日本草莓農藥殘留超標，全數...

起司是粉紅愛心！必勝客「愛心比薩」登場 送488元禮券

溫馨5月即將到來，連鎖比薩「必勝客」今年特別以「北海道蔓越莓愛心起司塊」全新打造「北海道起司海鮮盛宴比薩」，另外還有愛心...

新光三越母親節點數放大絕 四大利器不出門也能開心買

新光三越4月21日至5月8日展開母親節檔期，為擴大百萬會員購物回饋，今年一改「滿千送百」電子禮券方式，首度規劃滿額送點數...

「包場」台北101俱樂部Roger Dubuis帥秀「圓桌武士」

想成為VIP？需要大量的眼界、時間，當然還有預算資源的投入。瑞士高級鐘表品牌Roger Dubuis近日大手筆「包場」台...

2022新表／Grand Seiko「黑潮」來襲！純正日式製表美學DNA 未上市就成話題

Grand Seiko雖然在今年端出了品牌首款高複雜功能腕表，以及鑲嵌多達200多顆鑽石的珠寶表，引起業界關注。但仍不能...

搶攻即時外送市場 家樂福推「家速配」App 萬種商品4月底前搶1元免運

外送市場競爭越來越激烈，連家樂福也宣布加入戰局！今宣布推出「家速配」App，打造以「快速下單、快速撿貨、虛擬快賣場」3個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。