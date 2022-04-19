黑人牙膏更名「好來」 邀韋禮安重唱經典歌曲夠洗腦

「黑人牙膏」是許多台灣人的共同回憶，但是去年底生產商好來化工，宣布將啟動品牌煥新計畫，已經從3月起，「黑人牙膏」正式更名為「DARLIE好來」，產品也全面更新包裝。為讓大家有濃厚記憶度，好來牙膏邀來韋禮安，重新為品牌經典歌曲重新編譜與填詞，歌詞中直接寫入「以前的黑人牙膏，就是現在的好來，清新自信叫我好來」，宣布品牌重新出發。

黑人牙膏一開始在上海推出，1949年在台灣成立好來化工，開始在台生產黑人牙膏，也幾乎成為台灣人的共同記憶，而全新包裝上，其實保留了經典配色、高帽先生，但多了「好來」的全新品牌名稱。

為讓大家更有記憶度，品牌找來韋禮安重新為經典廣告歌曲Darlie Good Morning Song，重新改編譜詞，韋禮安接到任務後，也坦言很興奮卻很緊張，因為這首歌曲幾乎全台知名，要重新演繹，得要多費苦心，不過最後歌曲出爐，輕鬆愉悅且正向，也希望把這個正能量帶給大家。