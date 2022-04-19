「酒吧叢林」限量NFT開賣 六縣市26酒吧全參戰

區塊鏈企業奧丁丁與酒吧叢林（Jungle Bar）合作，於今日發行限量款酒吧叢林系列NFT，並集合七位台日插畫家，打造出21款結合動物、調酒的趣味視覺。NFT擁有者除可參加跨縣市、跨店的兌換對應調酒，未來更將受邀加入專屬社群、參與專屬的交流互動。

酒吧叢林即日起於奧丁丁NFT交易平台（OwlTing NFT Marketplace）開賣酒吧叢林系列NFT，限量3330張。4月19日（二）為公開販售的第一階段，將公開2,000張「叢林卡」NFT、210張「秘銀卡」NFT與21張「鎏金卡」NFT，售價分別為130美元、350美元與1,200美元。同時並推出威士忌（Whisky）、蘭姆酒（Rum）、琴酒（Gin）三陣營，而第二階段則將在系列NFT銷售達50%後解鎖公開。

而包含蘭姆酒陣營的「Futamata」、 威士忌陣營的「莫罕的威嚴」、琴酒陣營的「Sheep Boyee」…等21款NFT分別由台灣插畫家BOYEE、法蘭酥、尼爾森式症、Ruby Chi、9bar7 酒吧七，以及日本插畫家SAKI MATSUMOTO、Akari Nakakuki繪製，其中又以由插畫家尼爾森式症繪製的「Dear Forest」目前在instagram中擁有最高人氣，他將琴酒與森林中的鹿巧妙結合，描繪二者同樣「讓人感覺充滿自然氣息，平靜安寧。」

目前全台灣已加入的酒吧，包含台北、桃園、新竹、台中、高雄、台東共26間。消費者持「叢林卡」NFT，可兌換所選陣營旗下各酒吧免費調酒乙杯，不限地點與店數，單一酒吧一年可免費兌換12次；持「秘銀卡」NFT除前述福利，同行者不限人數另享一杯免費shot；持「鎏金卡」NFT除前述福利，可於各合作酒吧享個人專屬調酒設計乙次。同時酒吧叢林社群更將推出「叢林爭霸戰」，將每季統計各陣營積分、陣營與藏家排名，透過遊戲機制增加社群向心力與趣味性。更多資訊與酒吧所屬陣營分類，則可登入酒吧叢林官方網站：https://nft.junglebar.vip/，或查詢酒吧叢林官方instagram帳號：junglebarnft。

目前參與酒吧包含以下： 【台北】嶼聲Tóo Siann、ICE-END、台北酒驛Turnout Taipei、BAR宮-Miya、去憂餐酒館Chill Bistro & Bar、SoShow Bar & Restaurant、WA-SHU和酒。 【桃園】Moose Bistro & Bar糜鹿餐酒館 【新竹】The Choice酌肆、Bar Resurf、橋下2.0 Restaurant & Bar、貳貳柒 lab227、Bar Recode、街屋餐酒館、Bar Reviver、吧蛤Har、Tender Cocktail Bar 【台中】森林餐酒館、BAR Really Pang真香、做茶菜大墩店、做茶菜勤美店； 【高雄】Double Soul、Gallery 20.5 【台南】OwnBar 【台東】康杯酒吧COMEBACK、蘭嶼小日子酒吧

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康