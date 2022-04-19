快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美炸「冰河紋」萬寶龍Glacier新包 王可元、大霈搶先戴

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一向給人動感印象的「大霈」李霈瑜搶先試戴萬寶龍Glacier包款，並在instagram帳號中寫下，期許自己像水一般在三態間自由變化、仙氣全開。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
一向給人動感印象的「大霈」李霈瑜搶先試戴萬寶龍Glacier包款，並在instagram帳號中寫下，期許自己像水一般在三態間自由變化、仙氣全開。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）

休閒的皮件總能在不同風格中帶來造型樂趣。萬寶龍（Montblanc）今日發表新款大師傑作精選系列Glacier皮件，全系列結合白朗峰（Mont Blanc）的美麗冰河紋理與永續材質是為特色，萬寶龍更邀請品牌好友王可元、「大霈」李霈瑜搶先試戴，展現包款的多變時髦可能。

王可元分別試戴了Glacier皮件的中型後背包與三角形胸包，並以黑色皮夾克或白色抽繩尼龍夾克簡單造型、進而讓包款脫穎而出。王可元更在個人instagram帳號「_wang._ko」寫下感性字句：「前進未知的時候總會迷惘，記得放下直覺性的反抗，多聽、多看、多感受。」貼文首張更將包款放置於單椅上、自己獨立於旁，展現出一靜一動的獨特想像空間；一向給人動感印象的「大霈」李霈瑜昨日則也在instagram帳號「piopiolee」中寫下，期許自己像水一般在三態間自由變化，並以寬版水藍色西裝搭配Glacier皮件文件包，宛如從冰河中解凍下凡的仙氣小姊姊，氣場全開。

而針對本次的新款大師傑作精選系列Glacier皮件，萬寶龍藝術總監Marco Tomasetta表示該系列的特色為冰冷炫酷、運動風格與大膽無畏，是為喜歡冒險的年輕族群所設計，「雖然不同於萬寶龍以往的造型，但依然植根於品牌的高山特色和探險精神。」 由於Marco Tomasettae過往曾服務過多個國際知名時尚品牌，新款Glacier系列是他接手萬寶龍藝術總監後的第二個系列，並巧妙融合金屬、皮革、印花帆布的異材質拼接，不僅打造出斜肩小包、大型後背包、隨身文件包等多種樣態，在風格上也明顯為萬寶龍注入更鮮明的時尚活力。

其中大型與中型背包採用具永續概念的ECONYL®環保尼龍紗線製作，另有小型記者包、輕便包款，價位自9,300元至55,200元不等。同時全系列包款表面的冰河圖案正與日前發表的Iced Sea表款面盤紋路巧妙呼應，表款面盤採用名為Gratté Boisé的刮磨技法，而Glacier包款則使用減少用水量的環保工序和碳中和鞣革工序，兩造雖然工序各異，但仿生的白朗峰冰河紋路之美卻並無分別，壯闊而動容。

由「大霈」李霈瑜配戴的萬寶龍大師傑作精選系列Glacier文件夾，21,900元；另可加價購皮帶變成隨身小包。圖 / 萬寶龍提供
由「大霈」李霈瑜配戴的萬寶龍大師傑作精選系列Glacier文件夾，21,900元；另可加價購皮帶變成隨身小包。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Glacier胸包，27,400元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Glacier胸包，27,400元。圖 / 萬寶龍提供
同樣具有冰河紋理的萬寶龍Iced Sea腕表，其面盤則使用了名為Gratté Boisé的刮磨技法，還原了冰河紋理的生動與天然。圖 / 萬寶龍提供
同樣具有冰河紋理的萬寶龍Iced Sea腕表，其面盤則使用了名為Gratté Boisé的刮磨技法，還原了冰河紋理的生動與天然。圖 / 萬寶龍提供
特殊的金屬鎖扣，融合了萬寶龍六芒星、尼龍、紅色細節，展現鮮明的運動氣息。圖 / 萬寶龍提供
特殊的金屬鎖扣，融合了萬寶龍六芒星、尼龍、紅色細節，展現鮮明的運動氣息。圖 / 萬寶龍提供
王可元分別試戴了Glacier皮件的中型後背包與三角形胸包，並以黑色皮夾克或白色抽繩尼龍夾克簡單造型，Man味炸裂。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
王可元分別試戴了Glacier皮件的中型後背包與三角形胸包，並以黑色皮夾克或白色抽繩尼龍夾克簡單造型，Man味炸裂。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
一向給人動感印象的「大霈」李霈瑜搶先試戴萬寶龍Glacier包款，並在instagram帳號中寫下，期許自己像水一般在三態間自由變化、仙氣全開。圖 / 萬寶龍提供
一向給人動感印象的「大霈」李霈瑜搶先試戴萬寶龍Glacier包款，並在instagram帳號中寫下，期許自己像水一般在三態間自由變化、仙氣全開。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Glacier大型後背包，55,200元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作精選系列Glacier大型後背包，55,200元。圖 / 萬寶龍提供
王可元搶先試戴今日發表的萬寶龍大師傑作精選系列Glacier皮件中型雙肩包，訂價44,100元。圖 / 萬寶龍提供
王可元搶先試戴今日發表的萬寶龍大師傑作精選系列Glacier皮件中型雙肩包，訂價44,100元。圖 / 萬寶龍提供

品牌

延伸閱讀

專訪／大霈家中窩藏浩子穿過原味T恤 竟是他從廁所脫來

許瑋甯脫罩雨中狂奔喊：痛快！「煙霧繚繞」現溫柔力量

許瑋甯疫情艱難拍戲　不捨工作人員雙層口罩難呼吸

離開阿翔連接4節目 浩子：錢出去玩花光了要再賺

相關新聞

日本草莓又農藥超標！ 解禁後首見福島五縣產品不合格

又見日本草莓不合格！衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格食品名單，共11件不合格產品，其中又出現日本草莓農藥殘留超標，全數...

起司是粉紅愛心！必勝客「愛心比薩」登場 送488元禮券

溫馨5月即將到來，連鎖比薩「必勝客」今年特別以「北海道蔓越莓愛心起司塊」全新打造「北海道起司海鮮盛宴比薩」，另外還有愛心...

新光三越母親節點數放大絕 四大利器不出門也能開心買

新光三越4月21日至5月8日展開母親節檔期，為擴大百萬會員購物回饋，今年一改「滿千送百」電子禮券方式，首度規劃滿額送點數...

「包場」台北101俱樂部Roger Dubuis帥秀「圓桌武士」

想成為VIP？需要大量的眼界、時間，當然還有預算資源的投入。瑞士高級鐘表品牌Roger Dubuis近日大手筆「包場」台...

2022新表／Grand Seiko「黑潮」來襲！純正日式製表美學DNA 未上市就成話題

Grand Seiko雖然在今年端出了品牌首款高複雜功能腕表，以及鑲嵌多達200多顆鑽石的珠寶表，引起業界關注。但仍不能...

搶攻即時外送市場 家樂福推「家速配」App 萬種商品4月底前搶1元免運

外送市場競爭越來越激烈，連家樂福也宣布加入戰局！今宣布推出「家速配」App，打造以「快速下單、快速撿貨、虛擬快賣場」3個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。