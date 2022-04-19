美炸「冰河紋」萬寶龍Glacier新包 王可元、大霈搶先戴
休閒的皮件總能在不同風格中帶來造型樂趣。萬寶龍（Montblanc）今日發表新款大師傑作精選系列Glacier皮件，全系列結合白朗峰（Mont Blanc）的美麗冰河紋理與永續材質是為特色，萬寶龍更邀請品牌好友王可元、「大霈」李霈瑜搶先試戴，展現包款的多變時髦可能。
王可元分別試戴了Glacier皮件的中型後背包與三角形胸包，並以黑色皮夾克或白色抽繩尼龍夾克簡單造型、進而讓包款脫穎而出。王可元更在個人instagram帳號「_wang._ko」寫下感性字句：「前進未知的時候總會迷惘，記得放下直覺性的反抗，多聽、多看、多感受。」貼文首張更將包款放置於單椅上、自己獨立於旁，展現出一靜一動的獨特想像空間；一向給人動感印象的「大霈」李霈瑜昨日則也在instagram帳號「piopiolee」中寫下，期許自己像水一般在三態間自由變化，並以寬版水藍色西裝搭配Glacier皮件文件包，宛如從冰河中解凍下凡的仙氣小姊姊，氣場全開。
而針對本次的新款大師傑作精選系列Glacier皮件，萬寶龍藝術總監Marco Tomasetta表示該系列的特色為冰冷炫酷、運動風格與大膽無畏，是為喜歡冒險的年輕族群所設計，「雖然不同於萬寶龍以往的造型，但依然植根於品牌的高山特色和探險精神。」 由於Marco Tomasettae過往曾服務過多個國際知名時尚品牌，新款Glacier系列是他接手萬寶龍藝術總監後的第二個系列，並巧妙融合金屬、皮革、印花帆布的異材質拼接，不僅打造出斜肩小包、大型後背包、隨身文件包等多種樣態，在風格上也明顯為萬寶龍注入更鮮明的時尚活力。
其中大型與中型背包採用具永續概念的ECONYL®環保尼龍紗線製作，另有小型記者包、輕便包款，價位自9,300元至55,200元不等。同時全系列包款表面的冰河圖案正與日前發表的Iced Sea表款面盤紋路巧妙呼應，表款面盤採用名為Gratté Boisé的刮磨技法，而Glacier包款則使用減少用水量的環保工序和碳中和鞣革工序，兩造雖然工序各異，但仿生的白朗峰冰河紋路之美卻並無分別，壯闊而動容。
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