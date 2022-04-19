「斯貝賽的壞小子」魁列奇 傑出桶陳系列41年限量登場

「斯貝賽區的壞小子」魁列奇酒廠繼三月份上市後很快斷貨的「王者之飲」皇家柏克萊25年Oloroso雪莉桶原酒，以及「黃金玉液」艾柏迪21年紅酒桶過桶的兩款限量酒款後，本月推出酒廠有史以來商業販售裝瓶最高年份——傑出桶陳（Exceptional Casks）系列41年單一麥芽威士忌，全球僅有402瓶，建議零售價128,000元。

大盛酒品董事總經理張德武表示，於2019、2020、2021連續三年獲得International Whisky Competition（IWC）國際威士忌大賽的年度最佳首席調酒師 （Master Blender of the Year）的Stephanie MacLeod，非常擅於利用不同的橡木桶熟成來提升酒廠原有的標誌性風味，並在不同酒廠的風格上，添加更多不同橡木桶的風味，每一支傑出桶陳系列，都令人驚豔讚嘆不已，為消費者形塑更多采的威士忌風味饗宴。

魁列奇41年單一麥芽蘇格蘭威士忌是首席調酒師Stephanie MacLeod，精心挑選出四桶，在由美國白橡木波本桶打造而成的Hogshead豬頭桶裡，熟陳超過41年的小批次、高年份威士忌。

豬頭桶的容量略高於標準波本桶，是使用拆開的波本桶重組而成，更適合長時間的熟陳，而使用多次後的橡木桶，除了風味及顏色都在前一次熟成時被酒液所吸收，先前在橡木桶裡熟成的酒液，也同時滲透到橡木裡，為後續的熟成更增添風味。新的酒液不僅要花更多時間吸取橡木桶的風味，熟成的過程也會變得較為緩慢，橡木桶呼吸地較慢，同時也降低了天使提取的份額，使得重新裝填的橡木桶，更為適合熟成18年乃至40年以上，這樣橡木的風味會更細緻，酒廠的風格也會更明顯突出。

魁列奇傑出桶陳系列41年單一麥芽蘇格蘭威士忌，選用桶號2036、2038、2040、2043四桶酒液裝瓶而成，是魁列奇酒廠有史以來最高年份的商業販售版本。

酒液在老化的橡木桶裡度過的時間軟化了魁列奇的「硬派」，讓酒液散發熱帶水果的馨香與輕柔的前調，而四桶酒和諧地組成濃郁複雜的威士忌，柔軟地帶出極為細緻的芬芳香氣，揉合了優雅的花香與魁列奇標誌性的果香，老式硬派的魁列奇在長時間的熟成後，竟也演繹出專屬鐵漢柔情的細緻溫潤。

魁列奇41年單一麥芽蘇格蘭威士忌，將於2022年4月下旬起在全台主要菸酒專賣店限量販售，消費者可直接洽詢店家，感受專屬魁列奇老式硬派與全球最佳首席調酒師過桶藝術碰撞出的鐵漢柔情。

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