日本草莓又農藥超標！ 解禁後首見福島五縣產品不合格

又見日本草莓不合格！衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格食品名單，共11件不合格產品，其中又出現日本草莓農藥殘留超標，全數退運、銷毀。而值得注意的是，這批草莓來自日本櫪木，為剛解禁的福島五縣市之一，是福島五縣食品開放以來首次驗出不合格產品。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不符規定名單，共11件不合格產品，包含馬來西亞湯料包、日本藻鹽、泰式紅茶、斐濟魚卵與印度紅茶等，分別因重金屬含量或農藥殘留量超標而上榜，全數退運或銷毀。

其中，強農實業有限公司自日本櫪木縣進口的鮮草莓檢出殘留農藥氟尼胺0.15ppm，製造廠或出口商為PACIFIC RIM CO.,LTD.。氟尼胺僅可用於瓜果類等水果，但不包括草莓，因此全數88.8公斤被退運、銷毀。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，我國自今年2月21日公告開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉縣等福島五縣食品進口以來，有19批產品進口，除這次驗出農藥超標的草莓外，其餘多為糖果、餅乾等加工品。

他說，這19批福島五縣市的產品中，僅這次驗出一批草莓農藥超標，其餘皆合格；而全數產品的輻射檢驗均合格。

另外，針對日本草莓的農藥殘留超標問題，日方至今尚未回覆，期限至5月6日。林旭陽表示，這半年日本草莓進口1064批，驗出37批不合格，將維持逐批查驗的管制措施至8月20日，待日方回覆改善措施後會作為下一次草莓季的管制參考。