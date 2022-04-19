宅食經濟夯 五星級團隊衝刺乾拌麵商機

「乾拌麵」風潮興起，成為快食新寵兒，疫情帶旺宅經濟，不少藝人斜槓創業搶攻乾拌麵商機，漢來美食前年也進軍宅食市場，「來拌麵」現已有3款口味，由中餐品牌長羅嶸研發，麵條、醬料、包裝等，每個環節都緊盯品質。漢來美食副總吳若寧說，一般乾拌麵品牌難有陣容如此堅強星廚團隊，看似簡單的乾拌麵，味道很不簡單，擄獲饕客的胃。

來拌麵最先推出口味是椒麻醬香，前年7月上市迄今，銷售超過55萬包。去年5月再推出胡麻椒香口味，麵條、風味與前一款有區隔，一上市就獲得回響。有別於市面上琳瑯滿目乾拌麵產品，今年3月登場的「酸辣粉」掌握傳統川式口味精髓，酸韻、香氣、口感兼具，相當爽口，讓嗜辣者大呼過癮。

羅嶸說，決定研發乾拌麵時，便很有企圖心要成為一流產品，偕同仁到台南老字號製麵廠選定客製化麵條，其中椒麻口味素肉燥醬包在旗下廚房做好，再交食品廠殺菌、包裝，考量每一道環節溫度、運送里程等，都可能改變風味，成分比例一調再調，測試期間，研發團隊吃下好多麵，甚至做盲測，一切做足準備才上市。

來拌麵在疫情風暴籠罩下問市，對準宅食需求，透過漢來美食餐廳據點、電商等通路販售，許多人除了自己吃，也買來送禮。羅嶸說，來拌麵可以從早餐吃到消夜，也能呼應個人喜好加料，有人會加蔬菜、溏心蛋、黃瓜絲、花生碎等，讓風味更有層次。

乾拌麵市場百家爭鳴，來拌麵平均單價60至70元，屬中高價位。羅嶸充滿自信地說，很多人吃過來拌麵後，會認同價格和價值相襯，也有人將它帶出國，滿足思鄉滋味。

吳若寧觀察，餐飲趨勢正在改變，時下年輕人很懂吃，就算在家也不隨便吃，來拌麵是快速方便又有風味的宅食選項，滾水煮5至10分鐘就能上桌，她自己是來拌麵「鐵粉」，酸辣粉會加些花生碎、香菜，不只在家吃，當登山糧食也迷人。