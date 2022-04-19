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首創8種開鎖方式！大螢幕貓眼結合遠端APP 1秒刷臉進門
隨著人們對於生活便利性及居家安全的意識抬頭，智慧電子鎖近年來成為不少人更換門鎖時的首選，除了想揮別「忘記帶鑰匙」、「手提大包小包」，以及「訪客臨時到訪」不利迅速開門的窘境；電子鎖的智慧用戶識別功能相較於傳統機械鎖亦大大提升了住戶的安全感。
知名美國品牌Arpha，從最貼近居家生活的情境需求出發，全台首創擁有8種開鎖方式，打造同時具備大螢幕貓眼、人臉辨識功能的3D人臉辨識智慧電子鎖，結合手機遠端APP，輕鬆遠程解鎖、貓眼抓拍監控、訪客臨時密碼提供，相比一般電子門鎖增加更多開鎖方式及便捷功能。
其中主打3D人臉辨識功能，擁有與iPhone同等級的人臉辨識晶片，誤識率小於十萬分之一，刷臉就解鎖進門，輕鬆又便利，即使有心人士欲用2D平面照片以假亂真，也能被3D人臉辨識智慧電子鎖識破。在安全上，採用C級防盜鎖芯，破解難度為傳統門鎖的1000倍！且所有資料皆加密存放在台灣伺服器，不用擔心資料外洩或被駭客竊取，資安更放心。除了專業師傅到府安裝服務，亦有24小時緊急專線、官方LINE客服諮詢、提供2年保固，給消費者最安心的保障。
Arpha 3D人臉辨識智慧電子鎖現正於嘖嘖平台上線熱銷，目前47折優惠最後倒數即將結束，限時下單再送智慧門鎖磁卡，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
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