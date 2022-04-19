限42天！麥當勞「韓風炸鷄腿」回歸　搭配地瓜條更有味

繼2020年首度亮相後，麥當勞「韓風炸鷄腿」將於4月20日至5月31日期間第3度限時回歸，不僅可以品嚐到韓國直送的韓式風味甜辣醬的甘甜香辣滋味，還可搭配掀起話題的「金黃地瓜條」，感受台韓美食碰撞而出的火花。

曾被網友評論為「2021最受矚目的麥當勞回歸商品」之一的「韓風炸鷄腿」，以先烤後炸、金黃酥脆的麥脆鷄腿為主角，再裹上韓國直送、由洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成的「不倒翁OTTOGI正宗甜辣醬」，帶來辛辣、香甜又爽口的韓式滋味。至於今年首度推出的「金黃地瓜條」，則是使用在地種植的台農57號黃色地瓜為食材，外層裹上特製脆皮裹漿，呈現外脆內鬆軟的口感，還有地瓜的自然鮮甜與淡雅香氣，推出後就引起網友間的熱烈討論。