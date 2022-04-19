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限42天！麥當勞「韓風炸鷄腿」回歸　搭配地瓜條更有味

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「金黃地瓜條」單點原價65元、品嚐價58元；搭配38元飲品組合，原價75元、品嚐價68元。圖／麥當勞提供
「金黃地瓜條」單點原價65元、品嚐價58元；搭配38元飲品組合，原價75元、品嚐價68元。圖／麥當勞提供

繼2020年首度亮相後，麥當勞「韓風炸鷄腿」將於4月20日至5月31日期間第3度限時回歸，不僅可以品嚐到韓國直送的韓式風味甜辣醬的甘甜香辣滋味，還可搭配掀起話題的「金黃地瓜條」，感受台韓美食碰撞而出的火花。

曾被網友評論為「2021最受矚目的麥當勞回歸商品」之一的「韓風炸鷄腿」，以先烤後炸、金黃酥脆的麥脆鷄腿為主角，再裹上韓國直送、由洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成的「不倒翁OTTOGI正宗甜辣醬」，帶來辛辣、香甜又爽口的韓式滋味。至於今年首度推出的「金黃地瓜條」，則是使用在地種植的台農57號黃色地瓜為食材，外層裹上特製脆皮裹漿，呈現外脆內鬆軟的口感，還有地瓜的自然鮮甜與淡雅香氣，推出後就引起網友間的熱烈討論。

麥當勞「韓風炸鷄腿」將於4月20日至5月31日期間限時回歸，單點140元，還可搭配地瓜套餐，每份208元。選購地瓜套餐的民眾，可以將黃金地瓜條沾裹剩餘的韓式醬汁，享受新奇又香甜的特殊滋味。至於「金黃地瓜條」單點原價65元、品嚐價58元；搭配38元飲品組合，原價75元、品嚐價68元。

2020年首度登場的「韓風炸鷄腿」，將3度回歸市場。圖／麥當勞提供
2020年首度登場的「韓風炸鷄腿」，將3度回歸市場。圖／麥當勞提供
「韓風炸鷄腿」將於4月20日至5月31日期間限時回歸。圖／麥當勞提供
「韓風炸鷄腿」將於4月20日至5月31日期間限時回歸。圖／麥當勞提供
民眾可以享受韓風炸鷄腿搭配黃金地瓜條的套餐組合。圖／麥當勞提供
民眾可以享受韓風炸鷄腿搭配黃金地瓜條的套餐組合。圖／麥當勞提供

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