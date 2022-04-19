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台韓合創音樂劇「徽因」北高盛大巡演 最低票價7折起

聯合新聞網 / 聯合數位文創
廣藝劇場No.5臺韓合創音樂劇《徽因》林徽因充滿傳奇性的生命故事。 圖/廣藝基金會提供(攝影：林育全)
廣藝劇場No.5臺韓合創音樂劇《徽因》林徽因充滿傳奇性的生命故事。 圖/廣藝基金會提供(攝影：林育全)

廣藝劇場No.5臺韓合創音樂劇《徽因》文化沙龍舞台照。 圖/廣藝基金會提供(攝影：林育全)
廣藝劇場No.5臺韓合創音樂劇《徽因》文化沙龍舞台照。 圖/廣藝基金會提供(攝影：林育全)

「林徽因，一個刻在世人心中的名字，一個活在未來的女人……」今年暑假最受你我所期待，台韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」高雄&台北口碑場盛大巡演，4月19日熱烈開賣最低票價7折起！

由廣藝基金會與聯合數位文創共同主辦，「徽因」去年11月在臺中國家歌劇院全台首演後佳評如潮，在各界頻頻敲碗、千呼萬喚下，6月25日至26日將在高雄衛武營歌劇院公演3場，7月15日至17日則移師台北國家戲劇院演出4場；引頸翹望多時，大家還不趕緊手刀搶票，進劇場來共同見證，民初文人浪漫與不朽的愛戀！

「民國最美才女」林徽因與愛慕她的三個男人，交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的生命故事。「徽因」除導演韋以丞、音樂總監暨詞曲創作由「C MUSICAL」製作的藝術總監張芯慈擔綱外，並邀請實力派演員陳品伶、李杏、蕭景鴻（阿弟）、周定緯、鍾政均領銜主演。

「徽因」韓文版劇名為「Toward-活在未來的女子，徽因」，台韓跨國合作由廣藝基金會攜手韓國知名劇場導演徐在亨擔任總導演，以及「英雄」、「與神同行-陽世篇」、「王世子失蹤事件」等韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜（A-Reum），去年6月受邀於第15屆「大邱國際音樂劇節（DIMF）」展開首演，當時韓國觀眾不畏疫情座無虛席，掌聲、喝采聲久久不歇。

「徽因」全劇由林徽因臨死前，寫信給生命中重要的四個人：人生啟蒙導師「金岳霖」、人生伴侶「梁思成」、靈感與創作的動力「徐志摩」，以及重要作家好友「冰心」揭開全劇的序幕；身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，前衛的思想、對於永恆志業的追求，終讓她在建築、藝術及文學方面留下深遠的成就。

廣藝基金會執行長楊忠衡與聯合數位文創董事長李彥甫，兩人都相當看好「徽因」一劇，未來在舞台上必然可長可久，並期盼觀眾把握此次高雄、台北巡演的機會。楊忠衡指出，「徽因」一劇的背景時空宛若「浪漫的彼岸」，經過台韓主創團隊賦予不同的解讀、詮釋，體現出攸關當代女性地位、對於未來渴求的浪漫情懷，且提煉出值得現代人們取法的本質與精神。

「好享受的一場音樂的饗宴！」除觀賞過「徽因」的「唱歌集」音樂劇場團長詹喆君真心推薦外，「躍演劇團」藝術總監曾慧誠也深受感動：「每個演員真的都很能唱，他們的歌聲渲染了整個故事……」；在「刺點創作工坊」藝術總監兼團長高天恒的口中，「徽因」「不管是調度、燈光、演員的表演、音樂的配合、都把美感發揮到一種極致的狀態」。

廣藝劇場No.5「徽因」

演出場次｜♦高雄 衛武營歌劇院
2022/6/25(六) 14:30、19:30
2022/6/26(日) 14:30

♦台北 國家戲劇院
2022/7/15(五) 19:30
2022/7/16(六) 14:30、19:30
2022/7/17(日) 14:30

演出票價｜600、900、1200、1500、2000、2500
售票通路｜OpentixUdn售票網

劇場 音樂劇 國家歌劇院

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