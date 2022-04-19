不怕有選擇障礙「環球購物中心母親節蛋糕評比」出爐

五月母親的季節，除了送上禮物表達心意外，多數人仍有全家歡聚一起為媽媽挑選個美味蛋糕的傳統。看好母親節蛋糕需求，Global Mall環球購物中心今年精選上百款蛋糕，數量較往年增加2成以上，更創百貨先例首度舉辦「2022環球母親節蛋糕評比」，邀請美食家擔綱評審，為消費者篩選出內外兼備的推薦蛋糕，除了蛋糕優惠8折起外，「環球Online」線上購物還有早鳥雙重好康。

環球購物中心今年母親節蛋糕主打「少女心」、「高顏值美系」與「創意口感」，首度舉辦的「2022環球母親節蛋糕評比」，特別邀請美食專家徐天麟、陶禮君、愛吃鬼芸芸擔綱評審，以不知品牌的盲吃狀況下，針對近50款蛋糕，依傳統、起司、巧克力、冰淇淋、捲類共五大類別評選，各類評選出前三名，讓消費者免去選擇障礙，更輕鬆選購。推出精選蛋糕優惠8折起與「環球Online」線上購物早鳥雙重好康，即日起至5月8日滿699元享免運、指定蛋糕單筆滿999元領券現折100元。

參加品項最多的傳統類共有18款蛋糕，前三名依序為「MUM MUM饅饅好食」法國香緹水果：濃郁不膩口的鮮奶油搭配大片新鮮水果，6吋推薦價1,180元；「MUM MUM饅饅好食」覆盆子荔枝香緹蛋糕，為母親節限定款，微酸莓果與香甜荔枝再點綴上玫瑰香氣，6吋原價1,380元，優惠價1,180元；「Miss V Bakery」美式胡蘿蔔蛋糕，胡蘿蔔的甜味融合肉桂香氣，放上自製堅果、南瓜子增添口感，6吋推薦價780元。

巧克力類獲獎冠軍為「MUM MUM饅饅好食」大燕麥提莎巧克力蛋糕：新穎趣味的麥提莎巧克力球撲滿蛋糕上，搭配表面的橙酒果香及燕麥夾餡，多層次且具脆果口感讓評審驚艷，6吋推薦價1,180元；第二名同為「MUM MUM饅饅好食」綜合伯爵白巧克力蛋糕」吸睛外型、甜而不膩帶有清爽滋味，6吋推薦價1,180元；第三名則為「亞尼克」德國黑森林蛋糕，經典滋味大人小孩都愛，6吋推薦價820元。

起司類評比第一名為「亞尼克」巴斯克生起司：被評審一致評為奶香醇厚、口感綿密、後韻十足為勝出關鍵，6吋推薦價420元；「MUM MUM饅饅好食」優格玫莓為環球獨家款，6吋原價1,380元、優惠價1,180元，以及Amo阿默「提拉米蘇」6吋推薦價380元，則名列第二、三名。

冰淇淋類冠軍為「COLD STONE」Hello kitty粉嫩派對：粉嫩討喜外型，Q彈小麻糬融入芒果冰淇淋，酸甜草莓冰淇淋拌入蔓越莓，獲得評審一致好評，原價1,680元、5月1日前優惠價1,478元；亞軍為「Haagen-Dazs」玫瑰花園 Rose Garden：有著粉嫩外型，夏威夷果仁及草莓冰淇淋多層次口感，推薦價2,480元。

捲類蛋糕在今年評比中，亞尼克以清甜綿密生乳捲包辦前三名，依序為「亞尼克生乳捲-鮮芋奶霜」推薦價420元、「亞尼克生乳捲-靜岡抹茶歐蕾」推薦價465元、「亞尼克生乳捲-原味」推薦價380元。