婚戒竟可這樣戴！De Beers 2022婚戒「皇冠式」新作
說到鑽石，身為「The Home of Diamonds」的De Beers Jewellers無疑是許多人心目中的不二首選。今年春季，De Beers Jewellers推出一系列全新款式的訂婚鑽戒，包括最具代表性的DB Classic系列、Aura系列都演更完整豐富的選擇，而設計性高的Enchanted Lotus及Dewdrop皇冠式戒指的則為配戴鑽戒提供嶄新的想像，以最具有象徵力量的璀璨鑽石，為愛情許下永橫的承諾。
品牌最具代表性的DB Classic系列鑽戒，以V形鑲嵌的方式托高主鑽，彰顯鑽石獨一無二的火光、生命力和亮光。全新款式包括DB Classic圓形明亮式鑽石密釘鑲彩鑽戒指，戒環密釘鑲鑽一排圓形明亮式切割黃鑽或粉紅鑽，襯托出中央逾3克拉的圓形明亮式切割白鑽的獨特光芒。而主鑽部分則推出全新雷迪恩式切割（radiant-cut）的新選擇，結合了祖母綠式切割的純淨感和圓形明亮式切割的閃耀度，滿足喜愛完美對稱設計和璀璨亮光的消費者。
以摩登的光環造型鑲嵌手法，詮釋拜占庭（Byzantine）時期的皇冠線條婚戒傳統的Aura系列，今年推出欖尖形切割（marquise cut）、心形切割與雷迪恩式切割鑽石共三款花式切割主鑽的選擇，重1克拉起，皆以密釘微鑲鑽石的光環象徵著永恒之愛，除了具有放大效果，也更讓皇冠造型更加浪漫。
全新Enchanted Lotus及Dewdrop皇冠式戒指的設計則融合了易於搭配的巧思，為婚戒的日常配戴創造新的可能。蓮花象徵純潔和永恒，Enchanted Lotus 皇冠式戒指，以鏤空的方式刻畫蓮花的圖騰，在與My First De Beers Aura圓形明亮式鑽石戒指層疊配戴時，讓皇冠式戒指環繞著戒指中央的主鑽，彷彿為其加冕。而以露珠為主要設計元素的Dewdrop系列，全新皇冠式戒指則可與De Beers訂婚鑽戒和諧地層疊，是別具視覺效果的浪漫組合。
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