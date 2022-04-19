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婚戒竟可這樣戴！De Beers 2022婚戒「皇冠式」新作

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
De Beers推出2022婚嫁珠寶系列新作。圖／De Beers提供
De Beers推出2022婚嫁珠寶系列新作。圖／De Beers提供

說到鑽石，身為「The Home of Diamonds」的De Beers Jewellers無疑是許多人心目中的不二首選。今年春季，De Beers Jewellers推出一系列全新款式的訂婚鑽戒，包括最具代表性的DB Classic系列、Aura系列都演更完整豐富的選擇，而設計性高的Enchanted Lotus及Dewdrop皇冠式戒指的則為配戴鑽戒提供嶄新的想像，以最具有象徵力量的璀璨鑽石，為愛情許下永橫的承諾。

品牌最具代表性的DB Classic系列鑽戒，以V形鑲嵌的方式托高主鑽，彰顯鑽石獨一無二的火光、生命力和亮光。全新款式包括DB Classic圓形明亮式鑽石密釘鑲彩鑽戒指，戒環密釘鑲鑽一排圓形明亮式切割黃鑽或粉紅鑽，襯托出中央逾3克拉的圓形明亮式切割白鑽的獨特光芒。而主鑽部分則推出全新雷迪恩式切割（radiant-cut）的新選擇，結合了祖母綠式切割的純淨感和圓形明亮式切割的閃耀度，滿足喜愛完美對稱設計和璀璨亮光的消費者。

以摩登的光環造型鑲嵌手法，詮釋拜占庭（Byzantine）時期的皇冠線條婚戒傳統的Aura系列，今年推出欖尖形切割（marquise cut）、心形切割與雷迪恩式切割鑽石共三款花式切割主鑽的選擇，重1克拉起，皆以密釘微鑲鑽石的光環象徵著永恒之愛，除了具有放大效果，也更讓皇冠造型更加浪漫。

全新Enchanted Lotus及Dewdrop皇冠式戒指的設計則融合了易於搭配的巧思，為婚戒的日常配戴創造新的可能。蓮花象徵純潔和永恒，Enchanted Lotus 皇冠式戒指，以鏤空的方式刻畫蓮花的圖騰，在與My First De Beers Aura圓形明亮式鑽石戒指層疊配戴時，讓皇冠式戒指環繞著戒指中央的主鑽，彷彿為其加冕。而以露珠為主要設計元素的Dewdrop系列，全新皇冠式戒指則可與De Beers訂婚鑽戒和諧地層疊，是別具視覺效果的浪漫組合。

De Beers DB Classic圓形明亮式鑽石密釘鑲粉紅鑽戒指，主鑽3克拉起，價格店洽。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic圓形明亮式鑽石密釘鑲粉紅鑽戒指，主鑽3克拉起，價格店洽。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic雷迪恩式切割鑽石鉑金戒指，主鑽1克拉起，約48萬元起。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic雷迪恩式切割鑽石鉑金戒指，主鑽1克拉起，約48萬元起。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic系列圓形明亮式鑽石密釘鑲彩鑽戒指，以鑲嵌在戒環上的粉紅鑽或黃鑽彰顯中央主鑽。
De Beers DB Classic系列圓形明亮式鑽石密釘鑲彩鑽戒指，以鑲嵌在戒環上的粉紅鑽或黃鑽彰顯中央主鑽。
De Beers Aura心形切割鑽石鉑金戒指，主鑽1克拉起，約67萬5,000元起。圖／De Beers提供
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De Beers DB Classic圓形明亮式鑽石密釘鑲黃鑽戒指，主鑽3克拉起，價格店洽。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic圓形明亮式鑽石密釘鑲黃鑽戒指，主鑽3克拉起，價格店洽。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop皇冠式戒指，鉑金鑲嵌鑽石總重約0.35克拉，11萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Dewdrop皇冠式戒指，鉑金鑲嵌鑽石總重約0.35克拉，11萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus皇冠式戒指，鉑金鑲嵌鑽石總重約0.35克拉，11萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus皇冠式戒指，鉑金鑲嵌鑽石總重約0.35克拉，11萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Aura系列鑽訂婚鑽戒推出全新欖尖形切割、心形切割與雷迪恩式切割鑽石共三款花式切割主鑽。
De Beers Aura系列鑽訂婚鑽戒推出全新欖尖形切割、心形切割與雷迪恩式切割鑽石共三款花式切割主鑽。
Enchanted Lotus皇冠式戒指可與My First De Beers Aura圓形明亮式鑽石戒指層疊搭配，視覺效果富浪漫氣息。
Enchanted Lotus皇冠式戒指可與My First De Beers Aura圓形明亮式鑽石戒指層疊搭配，視覺效果富浪漫氣息。
De Beers Aura欖尖形切割鑽石鉑金戒指，主鑽1克拉起，約58萬元起。圖／De Beers提供
De Beers Aura欖尖形切割鑽石鉑金戒指，主鑽1克拉起，約58萬元起。圖／De Beers提供
De Beers Aura雷迪恩式切割鑽石鉑金戒指，主鑽1克拉起，約60萬5,000元起。圖／De Beers提供
De Beers Aura雷迪恩式切割鑽石鉑金戒指，主鑽1克拉起，約60萬5,000元起。圖／De Beers提供
全新的De Beers Dewdrop皇冠式戒指可與訂婚鑽戒堆疊配戴。
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