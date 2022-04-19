維多利亞慶生曬溫馨全家福！新婚布魯克林忙度蜜月缺席

維多利亞貝克漢日前歡慶48歲生日，一家人在美國邁阿密團聚，除了正好去度蜜月的長子布魯克林缺席之外，她與大衛貝克漢的另外三個小孩羅密歐、克魯茲和哈潑都到齊，一家五口在開幕不久的夜店概念壽司酒吧慶生，溫馨的全家福合照也滿足了眾多「貝克漢家族粉絲」好奇的心。

維多利亞在IG分享了夫妻倆和三個孩子的慶生合照，只見她本人以白色西裝褲裝展現時尚性感風，老公身穿帥氣皮夾克，10歲的哈潑則一身白色洋裝，可愛甜美。場景在邁阿密的一家夜店概念壽司酒吧Sushi Fly Chicken。這家店是夜店大亨David Grutman剛開不久的新店，創意靈感來自東京的夜店，裝潢也以六本木、銀座的特色風格為主。供應特色壽司捲、炸雞盤等各種菜餚，還有酒水、飲料等等。