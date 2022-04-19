限時75折！桂格「無添加寶寶粥」 快樂豬、舒康雞入料

已經有超過36年嬰童副食品經驗的「桂格」，歷時2年研發，全新推出以營養科學為基礎的「無添加寶寶粥」，標榜以胚芽米、紅藜穀物取代白米，並且添加黑羽土雞滴雞精、快樂豬、舒康雞等食材，提供父母更完整的副食品選擇。為慶祝新品上市，還有限時75折的優惠。

桂格此次推出的「無添加寶寶粥」，標榜是以台灣寶寶易缺乏的營養素所設計，並以營養科學為開發依據。不同於坊間使用白米、香米成份，改使用胚芽米、紅藜為基底，藉此提供天然穀物營養，同時還添加卵磷脂、益菌生等成份。另外桂格也以黑羽土雞滴雞精熬製粥底，並且選用符合藥物殘留標準、可追蹤溯源的雲林「快樂豬」的里肌肉，還有同樣可追蹤溯源、保證無用藥飼養的「舒康雞」的無骨雞胸肉，各別推出「豬肉鮮蔬」與「雞肉鮮蔬」兩大口味的無添加寶寶粥，均通過5大項SGS檢驗，並不添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑等成份，為爸爸媽媽們嚴格把關。