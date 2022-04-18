江小漁酸菜魚火鍋大墩店開幕 酸菜魚、麻辣牛酸麻帶勁

愛吃麻辣的民眾有福了，「江小漁酸菜魚火鍋」最近進駐台中市政商圈的大墩18街，這家中部少見的川味酸菜魚專賣店，訴求不再只是過往台式川菜的溫和，該麻該辣一味不少。

特別的是，餐廳除了兩人共享大盤酸菜魚之外，還多了一人獨享的酸菜魚火鍋，以及酸辣牛、桑拿麵等，對於常常喜歡自己吃飯的人來說再好不過，聚餐也能每人分享不同的口味。

酸菜魚是川菜中的經典，傳說酸菜魚始於重慶江津的江村漁船，當地漁夫將捕獲的大魚賣錢後，經常將賣剩的小魚和江邊的農家換酸菜吃，漁夫將酸菜和鮮魚一鍋煮熟，就起名為酸菜魚。

「江小漁酸菜魚火鍋」大墩店老闆王選南表示，酸菜魚的客層相當廣泛，尤其近幾年，越來越多年輕人喜歡這味；而除了大墩店，王老闆的第二店，近期將在大里的大智路開幕。

王選南喜歡吃酸菜魚，他的家族在台中也有不少人投入餐飲烘焙業，包括「布莉歐」精典烘焙咖啡、「法芙妮」烘焙甜點及「旅禾」泡芙等。

「江小漁酸菜魚火鍋」豔紅的店面，在大墩18街上相當顯眼，走進店內大吧檯有個冷藏透明櫃，裡面擺著店內當天供應的甜點，來吃酸菜魚還有西式甜點蛋糕，算是蠻另類的撘配。

店內座位數算不少，位置安排上其實不擁擠，另一邊還有個半開放式包廂，適合包場聚餐，但平時也會開放給散客進入。

打開菜單，內容其實也不複雜，主角當然就是老罈酸菜魚(魚也可換成牛)小盛/中盛份量兩種，肉吃不夠可以再加點，不同於其他酸菜魚專賣店獨獨一味，江小漁也有提供像是金湯檸檬魚、紅顏蕃茄魚(蕃茄湯頭)等微辣或不辣選擇。

而且店內不只提供白飯，還多了石鍋桑拿麵，共有5種口味，上桌料理很特別，其中幫不吃肉不吃麻辣的人都貼心想好了，五色養生口味，讓朋友聚餐不會當邊緣人。

現場也提供免費的洛神花/陳皮茶，自己決定濃淡DIY沖泡。

王選南表示，招牌老罈酸菜魚是經典的酸菜魚擺盤，眼花撩亂的繽紛配料整盤滿滿，有魚片、木耳、金針花、乾辣椒、五花肉片、老罈酸菜、寬粉絲，不只是視覺上滿足，香氣也是繽紛綻放。

花椒、辣椒與酸菜香氣交融，還沒吃就感覺得到麻辣酸同時躍動在舌尖，不自主開始流口水；王選南說，消費者簡單配碗白飯就一頓滿足，酸菜魚就是這麼簡單卻又不簡單。

還有滑嫩好吃的芙蓉魚片，帶皮也不帶腥味，五花肉片稍薄，但沾附酸辣湯汁吃起來不顯膩，裡面的酸菜單吃也棒，不是那種酸溜難耐的，酸香開胃得剛剛好。湯汁麻與辣的交融，不管冬夏季吃都覺得胃口大開。