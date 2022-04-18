美食結合藝術！Ukai攜手國際名廚江振誠上菜 從藝術品找靈感

高雄晶英行館攜手金馬賓館當代美術館、永添藝術，自即日起至明年元旦開展「有光的地方」，展出邵永添、邵雅曼的視覺藝術作品。同時更由Ukai-tei Kaohsiung懷石料理長廣瀨晉平聯手國際名廚江振誠，以展覽中的8件藝術作品為靈感，共同創作8道料理、5杯餐酒，打造「藝泊二食 星級客座餐酒」專案，並於4月19日至4月21日期間於晶英國際行館登場。

江振誠去年首度與ukai合作鐵板燒料理，今年再度攜手，共同以懷石料理的形態呈現。江振誠也表示，此次最大的挑戰就是要遵循懷石料理一定的規範，例如「八吋」就必須呈現當季的食材。不過兩人間的合作，就像是爵士樂的大提琴、鋼琴演奏一樣，雖然是不同的樂器，但是並不會衝突，而是產生料理間的對話。

針對菜單中的甜點，江振誠創作的靈感源自展出的藝術品「沒有黑」。江振誠表示，在此幅畫作中，看到很多顏色恣意揮灑卻仍保有結構性，所以選擇需要透過精準計算的甜點來表現。江振誠挑選特別大的一個盤子，並且如同顏色灑在畫布一般撒下氮氣急速冷凍的玫瑰花，並且以奶酪、冰淇淋、草莓、蛋白霜餅堆疊出甜點主體，呼應畫作的美感畫面。至於廣瀨晉平所創作的「螢烏賊」，則是看見畫作「生生不息」後，聯想到日本螢烏賊發出的藍色光芒，以及產卵後在海岸擱淺、結束一生的生命。所以希望透過料理能夠讓民眾感受到生命之光與生命的短暫。另外一幅作品「夢境的入口」，也具有虛實模糊、輕盈的特質，因此也讓廣瀨晉平使用棉花糖包裹料理，並以昆布捆綁成船，承載著料理人的心意。