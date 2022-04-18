昇恆昌母親節線上搶客 限時10天百大熱銷品現折1千

不只百貨母親節拚場，線上也大搶母親節旺季大餅，昇恆昌宅配網自4月18日起推出購物優惠，強打以往出國買的免稅限定組合、獨家大容量商品，讓無法出國買免稅商品的人，也能在線上買到免稅價。

昇恆昌宅配網主打獨家免稅優惠價，自4月18日起再推出母親節三大優惠搶客：「全館消費滿額折抵無上限」、「百大熱銷品23小時快閃特賣」、「2000元購物金直接送」，5月10日前單筆消費滿兩千再送萌Q美妝蛋。

「全館消費滿額折抵無上限」：全館商品消費滿6千現折6百，折抵無上限，除黃金、3C商品之外，國際精品、香水美妝、時尚服飾與飾品，無論正價或已折扣商品通通都能累計折抵。

「百大熱銷品23小時快閃特賣」：線上快閃特賣專區每日精選10樣熱門商品，從美妝、保養到時尚精品都有，下單即享折價1千元優惠，4月18日起至4月28日連續十天早上11點準時開搶，小棕瓶、小黑瓶等明星保養品都列在其中。

「2000元購物金直接送」：針對昇恆昌宅配網會員，4月23日起免費送2,000元加碼購物金。