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昇恆昌母親節線上搶客 限時10天百大熱銷品現折1千

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
昇恆昌宅配網自4月18日起推出母親節三大優惠搶客，全館商品消費滿6千現折6百，折抵無上限。圖／昇恆昌提供
昇恆昌宅配網自4月18日起推出母親節三大優惠搶客，全館商品消費滿6千現折6百，折抵無上限。圖／昇恆昌提供

不只百貨母親節拚場，線上也大搶母親節旺季大餅，昇恆昌宅配網自4月18日起推出購物優惠，強打以往出國買的免稅限定組合、獨家大容量商品，讓無法出國買免稅商品的人，也能在線上買到免稅價。

昇恆昌宅配網主打獨家免稅優惠價，自4月18日起再推出母親節三大優惠搶客：「全館消費滿額折抵無上限」、「百大熱銷品23小時快閃特賣」、「2000元購物金直接送」，5月10日前單筆消費滿兩千再送萌Q美妝蛋。

「全館消費滿額折抵無上限」：全館商品消費滿6千現折6百，折抵無上限，除黃金、3C商品之外，國際精品、香水美妝、時尚服飾與飾品，無論正價或已折扣商品通通都能累計折抵。

「百大熱銷品23小時快閃特賣」：線上快閃特賣專區每日精選10樣熱門商品，從美妝、保養到時尚精品都有，下單即享折價1千元優惠，4月18日起至4月28日連續十天早上11點準時開搶，小棕瓶、小黑瓶等明星保養品都列在其中。

「2000元購物金直接送」：針對昇恆昌宅配網會員，4月23日起免費送2,000元加碼購物金。

全館優惠都能合併計算，5月10日前單筆消費滿兩千再送萌Q美妝蛋4入套組，新會員獨享200元購物金。

5月10日前單筆消費滿兩千再送萌Q美妝蛋4入套組。圖／昇恆昌提供
5月10日前單筆消費滿兩千再送萌Q美妝蛋4入套組。圖／昇恆昌提供
4/22(通路獨賣)Elizabeth Arden艾地苯高效橙燦精華2.0二支裝特惠組建議售價8,280，快閃折扣7.1折起。圖／昇恆昌提供
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4/26 Jo Malone London鼠尾草與海鹽古龍水100ML建議售價4,460元，快閃折扣6.8折起。圖／昇恆昌提供
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4/21資生堂紅妍肌活露兩件特惠組建議售價9,750元，快閃折扣7.9折起。圖／昇恆昌提供
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4/24 Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟精萃露兩件裝特惠組建議售價7,510元，快閃折扣6.9折起。圖／昇恆昌提供
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