上半年市況決戰母親節 新北百貨拚新櫃、尬回饋

3月底以來本土確診直線攀升，讓百貨母親節檔期前哨戰、以化妝品為主力的美麗購物節吃到苦頭，一直至目前為止，造成全台百貨業平均有2成的衰退。但百貨業者也指出，母親節正式檔期全台幾乎都在4月21日起跑，因為是全業種優惠，究竟市場好不好，在這檔期值得觀察。

永和比漾廣場母親節檔期4月21日起展開為期18天，推出化妝品單櫃滿3千送3百，新進駐的美妝選物店「beauty STAGE」推出憑比漾卡3千送2百。同時全館指定櫃推出累計滿3千送2百，大家電單櫃滿1萬送1千以及周周來店禮等活動。

今年疫情對市場的影響，比漾廣場副董周寶文觀察，影城一月至今衰退3成，以化妝品為主力3月底至4月中的美麗購物節，因化妝品從去年起表現便疲弱，這檔期的單一業種狀況不好，整檔期就不會好。母親節正式檔期因為是全業種優惠，整體市場好或壞，在這個檔期值得觀察。雖然百貨整體市場被疫情拖累，但比漾仍看好自家餐飲、美妝改裝效益，以及母親節檔期催生的大家電、家用、化妝品，以及疫情下更重視健康的運動潮等採購需求。

另外，新莊宏匯廣場即日起至5月10日展開母親節二波，加碼幅度升級至「周年慶等級」，5月1日還有「一風堂」新北首店進駐開幕。除了化妝品累計滿2千送2百，化妝品單筆滿2千還有機會抽中iPad mini、Apple watch、Air Pods等3C好禮。今年也擴大各業種回饋，包括百貨服飾累計滿3千送5百，國際精品、大家電、健康器材單筆滿1萬送1千元，3C指定專櫃單筆滿1萬送5百；另外還有周周來店禮1萬、3萬、5萬、10萬等滿額禮，針對宏匯廣場玉山聯名卡友再加碼贈。

線上部分宏匯e-shop即日起至5月10日期間與店櫃實體同步開賣，提供近200組母親節特惠組，並串連線上線下優惠，母親節檔期於線上下單滿3千即贈大師兄銷魂麵舖1百元餐券，搭配站內化妝品滿2千現折2百，全館滿3千現折3百加送下筆消費200元購物金，新會員首次購買再現抵100元入會禮。