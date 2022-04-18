Panasonic小摩力沙發按摩椅時尚登台 一日按摩教練王建民也認證

現代人忙碌、生活壓力大，家中若有個按摩椅就能隨時放鬆舒壓，而近年小坪數住宅成為都會區購屋主流，更讓兼具沙發與按摩功能的沙發按摩椅格外受到新世代消費者歡迎。Panasonic今年新推出主打小戶型、兼具時尚與實用的「小摩力沙發按摩椅EP-MA05」，打造7大核心功能，並以莫蘭迪綠、夜空藍2款時尚色系完美融入居家空間，發表會現場更請來王建民化身一日王牌按摩椅教練，親自指導運用按摩椅循序漸進解除身體疲憊的技巧。

Panasonic小摩力沙發按摩椅擁有7大實用核心功能，包括迷你小巧機身，底座還附帶滾輪即使女性也能輕鬆靈活移動；一椅兩用，兼具沙發與按摩椅功能，舒適皮革觸感當躺椅也很放鬆；從肩膀至小腿皆貼合人體曲線，自動匹配不同身形使按摩更加到位；經由捶拍、揉捏、敲打、揉捏捶拍同步等按摩手法，享受接近人手的細緻按摩體驗；透過自動程序、手動程序、零重力、深度搖擺4種模式，搭配緩和痠痛、舒展放鬆、活力暢快等18種按摩手法，達到全身皆能按摩到位的效果；除了零重力太空艙的放鬆模式，首創的深度搖擺模式能保持125°～155°前後搖擺，感受彷彿嬰兒般的溫柔呵護；在按摩同時，還可USB充電、連接藍牙音響，獨享360°環繞音效。