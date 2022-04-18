快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Panasonic小摩力沙發按摩椅時尚登台 一日按摩教練王建民也認證

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
發表會現場請來王建民化身一日王牌按摩椅教練，親自指導運用按摩椅循序漸進解除身體疲憊的技巧。記者吳致碩／攝影
發表會現場請來王建民化身一日王牌按摩椅教練，親自指導運用按摩椅循序漸進解除身體疲憊的技巧。記者吳致碩／攝影

現代人忙碌、生活壓力大，家中若有個按摩椅就能隨時放鬆舒壓，而近年小坪數住宅成為都會區購屋主流，更讓兼具沙發與按摩功能的沙發按摩椅格外受到新世代消費者歡迎。Panasonic今年新推出主打小戶型、兼具時尚與實用的「小摩力沙發按摩椅EP-MA05」，打造7大核心功能，並以莫蘭迪綠、夜空藍2款時尚色系完美融入居家空間，發表會現場更請來王建民化身一日王牌按摩椅教練，親自指導運用按摩椅循序漸進解除身體疲憊的技巧。

Panasonic小摩力沙發按摩椅擁有7大實用核心功能，包括迷你小巧機身，底座還附帶滾輪即使女性也能輕鬆靈活移動；一椅兩用，兼具沙發與按摩椅功能，舒適皮革觸感當躺椅也很放鬆；從肩膀至小腿皆貼合人體曲線，自動匹配不同身形使按摩更加到位；經由捶拍、揉捏、敲打、揉捏捶拍同步等按摩手法，享受接近人手的細緻按摩體驗；透過自動程序、手動程序、零重力、深度搖擺4種模式，搭配緩和痠痛、舒展放鬆、活力暢快等18種按摩手法，達到全身皆能按摩到位的效果；除了零重力太空艙的放鬆模式，首創的深度搖擺模式能保持125°～155°前後搖擺，感受彷彿嬰兒般的溫柔呵護；在按摩同時，還可USB充電、連接藍牙音響，獨享360°環繞音效。

Panasonic小摩力沙發按摩椅EP-MA05建議售價59,900元，新品上市優惠價49,800元，即日起於tokuyo官網、Panasonic按摩椅專櫃、蝦皮商城等電商平台正式上架，配合母親節檔期，各通路除了買就送實用小家電，最高還可享近6.6折超殺優惠。

Panasonic小摩力沙發按摩椅共有莫蘭迪綠、夜空藍2款時尚色系，完美融入居家空間。記者吳致碩／攝影
Panasonic小摩力沙發按摩椅共有莫蘭迪綠、夜空藍2款時尚色系，完美融入居家空間。記者吳致碩／攝影
Panasonic小摩力沙發按摩椅模擬零重力模式，猶如漂浮外太空輕盈放鬆。記者吳致碩／攝影
Panasonic小摩力沙發按摩椅模擬零重力模式，猶如漂浮外太空輕盈放鬆。記者吳致碩／攝影

按摩 電商

延伸閱讀

MLB／張育成春訓全壘打、打點全隊最多 若開幕先發將改寫台將紀錄

MLB／「國民先生」11號選618退休 是王建民摔手套的日子

中職／陳琥捎來哈波求職訊息 王建民幫估球衣尺寸2XL

MLB／費城人隊哈波向海外球團「求職」 美專欄作家評：可笑又沮喪

相關新聞

江小漁酸菜魚火鍋大墩店開幕 酸菜魚、麻辣牛酸麻帶勁

愛吃麻辣的民眾有福了，「江小漁酸菜魚火鍋」最近進駐台中市政商圈的大墩18街，這家中部少見的川味酸菜魚專賣店，訴求不再只是...

限時75折！桂格「無添加寶寶粥」　快樂豬、舒康雞入料

已經有超過36年嬰童副食品經驗的「桂格」，歷時2年研發，全新推出以營養科學為基礎的「無添加寶寶粥」，標榜以胚芽米、紅藜穀...

迎接COOL浪來襲 馬拉灣4月30日清涼開園

全台最大水上樂園馬拉灣，今年將於4月30日正式開園。麗寶樂園渡假區表示，4月30日當天上午10點30分前入場，同樂歡慶價...

美食結合藝術！Ukai攜手國際名廚江振誠上菜 從藝術品找靈感

高雄晶英行館攜手金馬賓館當代美術館、永添藝術，自即日起至明年元旦開展「有光的地方」，展出邵永添、邵雅曼的視覺藝術作品。同...

昇恆昌母親節線上搶客 限時10天百大熱銷品現折1千

不只百貨母親節拚場，線上也大搶母親節旺季大餅，昇恆昌宅配網自4月18日起推出購物優惠，強打以往出國買的免稅限定組合、獨家...

不用去健檢中心 TANITA雙頻旗艦體組成計在家就能測肌肉質量、管理體態

體態管理注重的不只是體重，現代人更重視的是身體組成分析，才能真正了解自身健康狀況，進行更有效的鍛鍊。TANITA自199...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。