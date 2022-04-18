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用迷你裙展現白皙美腿 郭雪芙背粉紅化妝包甜美迷人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
郭雪芙以一身VERSACE早春系列的紫黃色鏤空針織衫內搭綠色無袖背心、La Greca毛呢迷你裙、La Medusa紫色化妝包展現春夏甜美氣息。圖／VERSACE提供
郭雪芙以一身VERSACE早春系列的紫黃色鏤空針織衫內搭綠色無袖背心、La Greca毛呢迷你裙、La Medusa紫色化妝包展現春夏甜美氣息。圖／VERSACE提供

喜歡古董風格包款的人，對手提化妝包應該都難以抗拒。箱型包身有「收納著精緻寶物」的珍貴氛圍，搭配提把和肩背帶，也能展現出俏皮的時尚感。

前陣子人氣女星郭雪芙以一身VERSACE早春系列的紫黃色鏤空針織衫內搭綠色無袖背心、La Greca毛呢迷你裙穿出春夏性感氣息，而她搭配的包款就是手提化妝包。這款有著「魔法包」別名的VERSACE La Medusa紫色化妝包以雙開拉鍊設計保有相對高的安全性和使用的便利性，包側飾有扣環可搭配調節式肩帶，增添搭配變化，正中央的梅杜莎立體logo則是這系列包款的主題裝飾。

而Roger Vivier春夏系列中，也有不少裝飾華麗的化妝包新品，以標誌性的鑽扣為重點，配上多種材質像是丹寧面料、花呢、絲絨包身，提供豐富的選擇。更以星星、愛心等點綴更繁複的造型，搭配金屬鍊肩背帶，展現一絲搖滾風情。

Roger Vivier Strass Vanity星星絲絨鑽扣化妝包，72,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Strass Vanity星星絲絨鑽扣化妝包，72,600元。圖／迪生提供
郭雪芙搭配La Medusa粉紅色魔法包。圖／VERSACE提供
郭雪芙搭配La Medusa粉紅色魔法包。圖／VERSACE提供
Roger Vivier Strass Vanity亮橘色花呢鑽扣化妝包，57,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Strass Vanity亮橘色花呢鑽扣化妝包，57,900元。圖／迪生提供
La Medusa白色魔法包，45,500元。圖／VERSACE提供
La Medusa白色魔法包，45,500元。圖／VERSACE提供
La Medusa粉紅色魔法包，45,500元。圖／VERSACE提供
La Medusa粉紅色魔法包，45,500元。圖／VERSACE提供

標誌 愛心 郭雪芙

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