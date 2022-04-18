用迷你裙展現白皙美腿 郭雪芙背粉紅化妝包甜美迷人

喜歡古董風格包款的人，對手提化妝包應該都難以抗拒。箱型包身有「收納著精緻寶物」的珍貴氛圍，搭配提把和肩背帶，也能展現出俏皮的時尚感。

前陣子人氣女星郭雪芙以一身VERSACE早春系列的紫黃色鏤空針織衫內搭綠色無袖背心、La Greca毛呢迷你裙穿出春夏性感氣息，而她搭配的包款就是手提化妝包。這款有著「魔法包」別名的VERSACE La Medusa紫色化妝包以雙開拉鍊設計保有相對高的安全性和使用的便利性，包側飾有扣環可搭配調節式肩帶，增添搭配變化，正中央的梅杜莎立體logo則是這系列包款的主題裝飾。