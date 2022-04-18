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台酒首款單一穀類威士忌 台中酒廠穀蘊系列限量發行

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌（小麥—波本桶）」（右）與「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌（小麥—雪莉桶）」正式限量發行。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌（小麥—波本桶）」（右）與「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌（小麥—雪莉桶）」正式限量發行。圖／摘自吃喝玩樂在台酒官方臉書。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣菸酒公司隆重推出首款單一穀類威士忌，由台中酒廠精心釀造，使用小麥為原料，以柱式連續蒸餾器蒸餾而成，分別於波本桶及雪莉桶熟成後，各自精選3桶，以非冷凝過濾單桶原酒限量裝瓶，展現出與單一麥芽威士忌截然不同之風味體驗。

今天首波上市的酒款，是6桶原酒當中的2桶，分別是「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌（小麥—波本桶）」，以及「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌（小麥—雪莉桶）」。

前者初聞以香草、爆米花香氣為主，中層展現出奶油、蜂蜜及焦糖等甜美氣息，以杉木、肉桂等木質調性收尾；入口則感受到濃郁椰子糖甜香，伴隨穀類及木質單寧，帶來苦甜交織的韻味，尾韻呈現中草藥、咖啡等風味，酒體飽滿厚實，複雜多變。

後者表現出雞蛋花、葡萄乾等香氣，杏桃、無花果及水蜜桃等甜香在中層飄然舒展，最終綻放巧克力、杉木、辛香料等氣息；口感圓潤優雅，以乾淨的雪莉甜感為主調性，尾韻則浮現杉木、中草藥等木質調性，層次豐富鮮明、甜美討喜。

由於是單桶原酒，兩個酒款各只有1桶，因此數量十分有限，僅於台酒的北部營業處、台中營業處、嘉義營業處、高雄營業處、花蓮營業處，以及特定酒專門市限量販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小麥 蜂蜜 巧克力

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