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博物館等級永樂官窯青花八方燭臺將拍賣 本週登台展出
香港邦瀚斯（Bonhams）將於2022年5月29日「中國瓷器及工藝精品」拍賣，領銜拍品為一對來自明永樂官窯的青花纏枝花卉八方燭臺，是博物館等級的收藏，並自即日起至4月16日止於台北展出，採預約制。明永樂八方燭臺目前分別由北京故宮、上海博物館各典藏一對，廣東博物館、以及日本出光美術館各收一件。此拍品是已知私人收藏中僅存2例，更是當中唯一完整成對者，估價為1,500萬至2,500萬港元。
今美國藏家約於1980年代收得此對八方燭臺。八方燭臺是明代早期永樂、宣德年間御窯青花瓷器中的一類重器，獨特的樣式源於伊斯蘭13至14世紀伊爾汗國，供皇室貴胄所用之金屬器皿。明代早期御窯中，除八方燭臺之外，還出現許多仿伊斯蘭金屬器造型的瓷器。宣德之後明政府鎖國，直到清代才再出現仿伊斯蘭器形的官窯，但不再製作八方燭臺。永樂、宣德時期之青花八方燭臺則在飾紋上有些微差異，例如永樂年間作品以蕉葉紋裝飾燭插口沿外側，宣德時期則如意雲頭紋取而代之。
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