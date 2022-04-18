一風堂新北首店進駐宏匯廣場 開幕日前100組拉麵買1送1

以美食為強項的宏匯廣場美食陣容再添生力軍，5月1日日本拉麵「一風堂」新北首店開幕，這也是一風堂2012年登台10年以來首度插旗新北巿，開幕首三日推出開幕優惠，5月1日開幕首日推出白丸元味拉麵前100組入店內用享買1送1。

宏匯廣場繼去年底陸續有「點點心」、「大師兄銷魂麵」進駐外，「一風堂」新北首店也即將在5月1日開幕，此外，下半年依序還有「初魚鮨/初魚鐵板燒」、「乾杯」、「黑毛屋」等話題餐飲相繼進駐，讓宏匯廣場的美食招牌再添聲量，餐飲的人潮吸力再加乘。