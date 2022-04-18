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一風堂新北首店進駐宏匯廣場 開幕日前100組拉麵買1送1

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「一風堂」新北首店5月1日進駐宏匯廣場開幕。圖／宏匯廣場提供
「一風堂」新北首店5月1日進駐宏匯廣場開幕。圖／宏匯廣場提供

以美食為強項的宏匯廣場美食陣容再添生力軍，5月1日日本拉麵「一風堂」新北首店開幕，這也是一風堂2012年登台10年以來首度插旗新北巿，開幕首三日推出開幕優惠，5月1日開幕首日推出白丸元味拉麵前100組入店內用享買1送1。

宏匯廣場繼去年底陸續有「點點心」、「大師兄銷魂麵」進駐外，「一風堂」新北首店也即將在5月1日開幕，此外，下半年依序還有「初魚鮨/初魚鐵板燒」、「乾杯」、「黑毛屋」等話題餐飲相繼進駐，讓宏匯廣場的美食招牌再添聲量，餐飲的人潮吸力再加乘。

一風堂來自日本九州福岡博多市，主打豚骨拉麵，「白丸元味」是招牌人氣首選，一風堂為新北首店開幕，5月1日至5月3日推出開幕首三日推出好禮三重送，5月1日開幕首日：白丸元味拉麵前100組入店內用享買1送1；5月2日：前50名來店消費任一碗贈送白丸元味拉麵兌換劵一張（前十名再額外加送一風堂獨家拉麵碗一個）；5月3日：一風堂新莊宏匯店開幕獨家贈限量福袋價值1,500元以上，優惠價888元限量10組。

一風堂新莊宏匯店5月1日開幕首日，白丸元味拉麵前100組入店內用享買一送一。圖／宏匯廣場提供
一風堂新莊宏匯店5月1日開幕首日，白丸元味拉麵前100組入店內用享買一送一。圖／宏匯廣場提供

拉麵 新北

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