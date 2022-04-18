百達翡麗資深藏家近3億鐘表 登香港蘇富比鐘表晚拍專場
香港蘇富比2022年度春拍，將於下週4月23日起陸續舉辦。即將於4月25日登場的單一藏家鐘表晚拍專場「雋永傳奇」（The Nevadian Collector），來自1940至1980年鐘表黃金年代之間共40里程碑等級的骨董時計，領銜拍品為為一枚由著名義大利經銷商Gobbi Milano發行之百達翡麗粉紅金型號2499，是已知中唯一表盤有經銷商logo的粉紅金「Second Series」。該磚場總估價達7,800萬港元（近3億台幣），為蘇富比亞洲歷來價值最高之單一藏家鐘表拍賣。
這位收藏鐘表逾30年的資深藏家，特別鍾愛百達翡麗經典時計其中又以萬年曆計時為首，在收藏高峰時期最多曾擁有18枚型號2499及15枚型號1518；而收藏數量作多時曾達400枚時計，幾乎囊括所有型號。在過去數十年間，每次他購藏或出售均創下新的紀錄，例如2018年時在日內瓦蘇富比390萬瑞郎成交的Asprey發行之型號2499、2018年在香港蘇富比以2,350萬港元成交的Tiffany & Co.雙聯名粉紅金型號2499等，都是現在保持中的拍賣紀錄。
此次領銜的百達翡麗型號2499為1957年作品，備圓形計時按鈕，曾在2007年於日內瓦首次登上拍場，當時以刷新世界拍賣紀錄的270萬瑞郎高價成交。包括此拍品在內，已知中共有9枚粉紅金型號2499「Second Series」，其中只有這一枚是已知中唯一在表盤上附零售商標誌之腕表。拍品中另一枚於1955年至1964年生產的型號2499「Second Series」，是1958年製作、目前已知唯一具備夜光的黃金萬年曆計時腕；此表首度登上拍賣是2000年時於蘇富比紐約由現任藏家得標，在百達翡麗的歷史上，總共生產過349枚型號2499，當中已知僅有5枚備夜光，1枚為「First Series」、2枚「Third Series」、1枚是過渡性款式，最後的就是這枚拍品。拍品並附帶一份註1958年3月8日的原廠證書。
另一拍賣焦點為1948年的百達翡麗型號1518粉紅金萬年曆計時腕表配粉紅色表盤。在品牌所生產過的281枚型號1518中，大部分均為黃金表殼，目前認為僅有58枚是配粉紅金表殼；而在這58枚之中，大多都搭配銀色表盤，至今，市場上只出現過14枚「pink on pink」（粉紅金表殼配粉紅色表盤）的型號1518，這次拍品的表盤略帶銅色，是藏家在2008 年時透過拍賣購入的時計。
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