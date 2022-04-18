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場地選在世界遺產「蒙特城堡」 GUCCI最新大秀令人期待
還記得GUCCI去年在洛杉磯好萊塢大道發表的「GUCCI LOVE PARADE」系列時裝秀嗎？該場秀從設計風格、走秀嘉賓到場邊的座位、燈光等安排都圍繞著鮮明的好萊塢主題，帶來一種看秀的極致享受，成功成為社群熱門話題。在世界疫情逐漸趨緩後，GUCCI近日欣然宣佈，即將在五月份推出最新的時裝秀，屆時勢必又會掀起一波熱議。
GUCCI最新大秀地點選在義大利普利亞區的蒙特城堡（Castel Del Monte），光從這個場地的風格就可以預想到又將迎接一場氣勢滂薄、古今交錯的時裝展演。蒙特城堡以其獨特的幾何設計而聞名，由創意天才霍亨斯陶芬的弗雷德里克二世 (Frederick II of Hohenstaufen) 於1240年左右受託建造而成。這座城堡位於義大利東南部普利亞地區的安德里亞，海拔540公尺，沐浴在陽光中的小山丘上，看似與世隔絕。自1996年以來一直被保護為世界遺產，由文化部普利亞博物館地區總局管理。其外型完美融合了來自北歐、伊斯蘭世界的各種元素，彷彿是地中海不同民族、文化、文明和宗教的十字路口。
蒙特城堡除了是創意總監Alessandro Michele最新服飾創作的靈感來源之外，也再次延續品牌與歷史古蹟對話的傳統。同時，GUCCI也表示今後會持續實現保護、促進文化藝術遺產的承諾，加強支持對歷史古蹟的相關計畫，協助大幅改善遊客體驗。
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