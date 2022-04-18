高爾夫玩家必上手！泰格豪雅特別版智能表 自動偵測開球距離、續航力達10小時

還記得今年2月，泰格豪雅（TAG Heuer）推出了功能皆優化的第四代Calibre E4智能表，並邀請了韓國男星魏嘏雋（或譯：魏河俊）來詮釋，引起矚目。而同樣改版升級的性能，品牌同樣運用於熱賣的高爾夫球特別版智能表上，吸引著運動迷的目光。

在品牌現任執行長Frédéric Arnault加入智能表業務後，就投身高爾夫球特別版的研發，所以到了今年也來到第三代。延續過往從果嶺獲得啟發，外觀就具備像是高爾夫球的白色表帶，搭配綠色縫線，表扣上還新增「球標」放置區；常見的計時表圈，數字更換成了4至18，其意圖不言可喻。既然是智能表，泰格豪雅還特別打造4款限定表面，供配戴者，隨心情改變。最重要的功能優化，則是當開球之後，腕表會自動紀錄並判定距離；並於充滿電後能有長達10小時的續航力。同時，不斷更新的球場圖資，超過4萬筆資訊，成為了這款Calibre E4高爾夫球特別版智能表的最強後盾，足以傲視目前市場上同級產品。

英國高爾夫球好手，同時也是泰格豪雅品牌大使的Tommy Fleetwood率先演繹Calibre E4高爾夫球特別版智能表。圖／TAG Heuer提供

另外，泰格豪雅也繼2月之後，曝光韓國地區品牌大使魏嘏雋的全新形象大片，透過他詮釋Carrera Sport Heuer 02自動計時碼表、Monaco Heuer 02計時碼表及Aquaracer Professional 300腕表。魏嘏雋也以西裝造型、運動套裝和襯衫等單品來搭配，除了凸顯上述腕表的特色之外，也使他的帥氣更加倍，讓粉絲直呼「真是選對了代言人」。

泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，常見的計時表圈，數字更換成了4至18，其意圖不言可喻。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，黑色DLC鈦金屬表殼，搭配陶瓷表圈，約87,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，表扣上新增「球標」放置區。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Aquaracer Professional 300腕表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Monaco Heuer 02計時碼表。圖／TAG Heuer提供