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高爾夫玩家必上手！泰格豪雅特別版智能表 自動偵測開球距離、續航力達10小時

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
英國高爾夫球好手，同時也是泰格豪雅品牌大使的Tommy Fleetwood率先演繹Calibre E4高爾夫球特別版智能表。圖／TAG Heuer提供
英國高爾夫球好手，同時也是泰格豪雅品牌大使的Tommy Fleetwood率先演繹Calibre E4高爾夫球特別版智能表。圖／TAG Heuer提供

還記得今年2月，泰格豪雅（TAG Heuer）推出了功能皆優化的第四代Calibre E4智能表，並邀請了韓國男星魏嘏雋（或譯：魏河俊）來詮釋，引起矚目。而同樣改版升級的性能，品牌同樣運用於熱賣的高爾夫球特別版智能表上，吸引著運動迷的目光。

在品牌現任執行長Frédéric Arnault加入智能表業務後，就投身高爾夫球特別版的研發，所以到了今年也來到第三代。延續過往從果嶺獲得啟發，外觀就具備像是高爾夫球的白色表帶，搭配綠色縫線，表扣上還新增「球標」放置區；常見的計時表圈，數字更換成了4至18，其意圖不言可喻。既然是智能表，泰格豪雅還特別打造4款限定表面，供配戴者，隨心情改變。最重要的功能優化，則是當開球之後，腕表會自動紀錄並判定距離；並於充滿電後能有長達10小時的續航力。同時，不斷更新的球場圖資，超過4萬筆資訊，成為了這款Calibre E4高爾夫球特別版智能表的最強後盾，足以傲視目前市場上同級產品。

英國高爾夫球好手，同時也是泰格豪雅品牌大使的Tommy Fleetwood率先演繹Calibre E4高爾夫球特別版智能表。圖／TAG Heuer提供
英國高爾夫球好手，同時也是泰格豪雅品牌大使的Tommy Fleetwood率先演繹Calibre E4高爾夫球特別版智能表。圖／TAG Heuer提供

另外，泰格豪雅也繼2月之後，曝光韓國地區品牌大使魏嘏雋的全新形象大片，透過他詮釋Carrera Sport Heuer 02自動計時碼表、Monaco Heuer 02計時碼表及Aquaracer Professional 300腕表。魏嘏雋也以西裝造型、運動套裝和襯衫等單品來搭配，除了凸顯上述腕表的特色之外，也使他的帥氣更加倍，讓粉絲直呼「真是選對了代言人」。

泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，常見的計時表圈，數字更換成了4至18，其意圖不言可喻。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，常見的計時表圈，數字更換成了4至18，其意圖不言可喻。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，黑色DLC鈦金屬表殼，搭配陶瓷表圈，約87,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，黑色DLC鈦金屬表殼，搭配陶瓷表圈，約87,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，表扣上新增「球標」放置區。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Calibre E4高爾夫球特別版智能表，表扣上新增「球標」放置區。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Aquaracer Professional 300腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Aquaracer Professional 300腕表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Monaco Heuer 02計時碼表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Monaco Heuer 02計時碼表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Carrera Sport Heuer 02自動計時碼表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅釋出韓國地區品牌大使魏嘏雋全新形象大片，詮釋Carrera Sport Heuer 02自動計時碼表。圖／TAG Heuer提供

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