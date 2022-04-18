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當紅的百搭時尚「薯條包」 瑟琪用絲巾搭出優雅女人味
收納方便、容量又足夠的水桶包是今年備受歡迎的包款代表，通常這類包型都會帶點復古風格，但Salvatore Ferragamo推出的Trifolio水桶包則是充滿未來感，搭配上各種亮眼色彩和多變化的尺寸，非常適合夏天使用。
Trifolio水桶包是經典的Trifolio系列延伸款，以帶有光澤的牛皮打造而成，搭配標誌性的Gancini鎖扣，簡約百搭。立體水桶包身還有點像大家熟悉的薯條包裝，所以也有「薯條包」的綽號。包款內部皆有卡片夾層方便收納，調節式背帶也可隨造型變換成手提或肩背。除了經典黑色款式，還推出了泡泡糖粉、薄荷綠、火鶴粉色調，用明媚飽和的色彩點亮整體穿搭。此系列包款也備受時尚名人喜愛，像是布魯克雪德絲母女檔、韓國女團成員瑟琪、台灣時尚女星吳速玲等等，也因為提供多尺寸的款式，也是母親節「母女包」好禮的最佳選擇。
除了水桶包之外，今年春夏Trifolio系列也還有其他新的設計，像是以立體幾何三角造型展現建築線條感的新款Trifolio Swing Bag，搭配超長提把滿足了肩背及手拿兩種使用需求，同樣也有香橙橘、晴空藍、檸檬黃和沉穩黑多種色彩可以選擇。而柔軟的肩背包則是推出了新的淡粉色和罌粟花圖騰款，呼應春夏造型特色。
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