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當紅的百搭時尚「薯條包」 瑟琪用絲巾搭出優雅女人味

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Trifolio牛皮水桶包有著「薯條包」的綽號，韓國女星瑟琪以絲巾裝飾搭配出個人風格。圖／摘自IG
Trifolio牛皮水桶包有著「薯條包」的綽號，韓國女星瑟琪以絲巾裝飾搭配出個人風格。圖／摘自IG

收納方便、容量又足夠的水桶包是今年備受歡迎的包款代表，通常這類包型都會帶點復古風格，但Salvatore Ferragamo推出的Trifolio水桶包則是充滿未來感，搭配上各種亮眼色彩和多變化的尺寸，非常適合夏天使用。

Trifolio水桶包是經典的Trifolio系列延伸款，以帶有光澤的牛皮打造而成，搭配標誌性的Gancini鎖扣，簡約百搭。立體水桶包身還有點像大家熟悉的薯條包裝，所以也有「薯條包」的綽號。包款內部皆有卡片夾層方便收納，調節式背帶也可隨造型變換成手提或肩背。除了經典黑色款式，還推出了泡泡糖粉、薄荷綠、火鶴粉色調，用明媚飽和的色彩點亮整體穿搭。此系列包款也備受時尚名人喜愛，像是布魯克雪德絲母女檔、韓國女團成員瑟琪、台灣時尚女星吳速玲等等，也因為提供多尺寸的款式，也是母親節「母女包」好禮的最佳選擇。

除了水桶包之外，今年春夏Trifolio系列也還有其他新的設計，像是以立體幾何三角造型展現建築線條感的新款Trifolio Swing Bag，搭配超長提把滿足了肩背及手拿兩種使用需求，同樣也有香橙橘、晴空藍、檸檬黃和沉穩黑多種色彩可以選擇。而柔軟的肩背包則是推出了新的淡粉色和罌粟花圖騰款，呼應春夏造型特色。

瑟琪示範黑色Trifolio牛皮水桶包，還以絲巾裝飾展現獨特個人風格。圖／摘自IG
瑟琪示範黑色Trifolio牛皮水桶包，還以絲巾裝飾展現獨特個人風格。圖／摘自IG
Trifolio桃紅色牛皮小水桶包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio桃紅色牛皮小水桶包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio水桶包是經典的Trifolio系列延伸款，以帶有光澤的牛皮打造而成，搭配標誌性的Gancini鎖扣，簡約百搭。立體水桶包身還有點像大家熟悉的薯條包裝，所以也有「薯條包」的綽號。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio水桶包是經典的Trifolio系列延伸款，以帶有光澤的牛皮打造而成，搭配標誌性的Gancini鎖扣，簡約百搭。立體水桶包身還有點像大家熟悉的薯條包裝，所以也有「薯條包」的綽號。圖／Salvatore Ferragamo提供
布魯克雪德絲和女兒現身Salvatore Ferragamo秀場，也是以Trifolio牛皮水桶包完成整體造型。圖／Salvatore Ferragamo提供
布魯克雪德絲和女兒現身Salvatore Ferragamo秀場，也是以Trifolio牛皮水桶包完成整體造型。圖／Salvatore Ferragamo提供
瑟琪示範黑色Trifolio牛皮水桶包。圖／摘自IG
瑟琪示範黑色Trifolio牛皮水桶包。圖／摘自IG
Trifolio淺粉色牛皮小水桶包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio淺粉色牛皮小水桶包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
今年春夏Trifolio系列推出以立體幾何三角造型展現建築線條感的新款Trifolio Swing Bag。香橙橘手提包，64,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
今年春夏Trifolio系列推出以立體幾何三角造型展現建築線條感的新款Trifolio Swing Bag。香橙橘手提包，64,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
時尚媽咪吳速玲也是Trifolio牛皮水桶包愛用者。圖／摘自IG
時尚媽咪吳速玲也是Trifolio牛皮水桶包愛用者。圖／摘自IG
Trifolio罌粟花刺繡肩背包，72,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio罌粟花刺繡肩背包，72,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio薄荷綠牛皮小水桶包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio薄荷綠牛皮小水桶包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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