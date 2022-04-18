喝起來！裸鑽雪莉月底與亞洲50大酒吧 合辦頒獎觀影派對

裸鑽雪莉（Naked Malt）自2021年起連續三年擔任世界及亞洲50最佳酒吧官方威士忌合作夥伴，今年裸鑽雪莉將攜手全台歷屆亞洲50最佳酒吧，共同舉辦舉辦「亞洲50最佳酒吧」2022頒獎觀影派對。活動將於4月28日晚間於晶華酒店3樓宴會廳舉行，消費者憑票入場（每人500元），可免費兌換一杯裸鑽騷兒及一份小食，讓你一晚喝盡全台所有最頂級的酒吧調酒。

消費者只需要透過官方指定連結報名繳費後，即可於當晚活動中盡情享受全台最頂尖的創意調酒及跨界美食；憑票根還能免費兌換一杯迎賓調酒，以及由晶華飯店所提供的精緻點心。除了頂尖美酒佳餚外，更有與泰國曼谷同步連線直播現場頒獎典禮及爵士樂表演。詳細購票資訊請見https://taketla.com/event/2。

4月28日活動現場由入選「亞洲50最佳酒吧」和「亞洲50最佳餐餐廳」攜手合作，其中歷屆入圍酒吧包括有：Bar Mood Taipei 吧沐、Indulge Experimental Bistro、Room by Le Kief、AHA Saloon、The Public House、Hiboru嗨啵嚕ハイボール、Bar TCRC、Moonrock、Alchemy、Ounce Taipei等超高人氣指標；入圍餐廳則有logy、JL Studio、Taïrroir 態芮等亞洲50最佳餐廳以及榮獲米其林二星的店家。

裸鑽雪莉於2022年成為「世界50最佳酒吧（The World's 50 Best Bars）」未來三年官方唯一威士忌合作夥伴，並一舉獲選為全球前十大最熱門蘇格蘭威士忌（Top 10 Trending Scotch Whisky）。其中，「世界50最佳酒吧」的票選機制，主要是由來自全球各地500多位品飲專家進行投票決定，藉此選出環境最舒適、調酒最迷人的優質酒吧。後續「裸鑽雪莉（Naked Malt）」更將與歷屆台灣獲獎的亞洲50最佳酒吧合作，藉著品質一流的酒液、搭配頂尖的調酒技術，共同詮釋初次雪莉桶的勾兌藝術。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康