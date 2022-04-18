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童年照跟兒子長一樣 維多利亞貝克漢歡慶48歲生日
日前才剛幫大兒子布魯克林辦完婚禮的維多利亞貝克漢，17日歡慶48歲生日，她本人在IG分享了女兒哈潑朗誦生日卡片的可愛影片，老公和其他子女、媳婦們也都一一發文送上祝福。
維多利亞貝克漢先是曝光了自己兒時慶生照，只見當時穿著粉色荷葉邊襯衫的她像個優雅的小公主，笑起來超像次子羅密歐。接著她上傳了一段女兒哈潑親自朗誦生日卡片的影片，哈潑為她準備的卡片封面就是母女的合照，而內容也非常可愛樸實，大讚媽媽是個善良、有愛又認真工作的人。而老公大衛貝克漢則是曬出兩人在海邊擁吻的浪漫照片，寫著：「祝最了不起的妻子、媽媽和女企業家生日快樂！度過最美好的一天，因為你值得，我們都非常愛你。」
大兒子布魯克林和新婚老婆妮可拉佩茲都在限時動態中放上與維多利亞的合照送上祝福，次子羅密歐則是分享了和爸媽的聚餐照：「祝福世界上最棒的媽媽生日快樂。」小兒子克魯茲曬出一張小時候穿著球衣的自己被媽媽抱在懷中的照片，也順便讓大家回味一下維多利亞當年時髦的髮型。
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