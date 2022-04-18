童年照跟兒子長一樣 維多利亞貝克漢歡慶48歲生日

日前才剛幫大兒子布魯克林辦完婚禮的維多利亞貝克漢，17日歡慶48歲生日，她本人在IG分享了女兒哈潑朗誦生日卡片的可愛影片，老公和其他子女、媳婦們也都一一發文送上祝福。

維多利亞貝克漢先是曝光了自己兒時慶生照，只見當時穿著粉色荷葉邊襯衫的她像個優雅的小公主，笑起來超像次子羅密歐。接著她上傳了一段女兒哈潑親自朗誦生日卡片的影片，哈潑為她準備的卡片封面就是母女的合照，而內容也非常可愛樸實，大讚媽媽是個善良、有愛又認真工作的人。而老公大衛貝克漢則是曬出兩人在海邊擁吻的浪漫照片，寫著：「祝最了不起的妻子、媽媽和女企業家生日快樂！度過最美好的一天，因為你值得，我們都非常愛你。」