捷報！馬祖酒廠東湧陳高勇奪台灣首面SFWSC白酒鉑金獎

致力於提升製作最優質酒款的馬祖酒廠，2022年以東湧陳年高粱酒，因連續3年（2020、2021、2022）獲美國SFWSC舊金山世界烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition）雙金獎（Double Gold Medal）肯定，順利為馬祖酒廠拿下第一枚鉑金獎（Platinum Medal）殊榮，創下台灣史上首度唯一在該競賽的白酒品項，奪得鉑金獎最高殊榮的公營酒廠。

SFWSC舊金山世界烈酒競賽 （San Francisco World Spirits Competition）創立於2000年，是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，也是全球威士忌產業之年度盛事。比賽由美國知名的威士忌權威及專家們，以公平公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予鉑金獎（Platinum Medal）、雙金獎（Double Gold Medal）、金獎（Gold Medal）、銀獎（Silver Medal）、銅獎（Bronze Gold）。

其中以鉑金獎最難獲得，因為鉑金獎是授予連續三年獲得雙金獎作品的最高肯定。

「馬酒創立於1956年，至今已有66年的歷史，是台灣三大公營酒廠之一。四面環海的馬祖酒廠，有南竿及東引兩座風味獨特的專業製酒廠，其中位於北緯26度的東引廠，是台灣緯度最高的島嶼型酒廠，有著得天獨厚的花崗岩水質、氣候、工藝及坑道窖藏四大釀酒條件。」

馬祖酒廠總經理劉九銘表示：「無論是台灣本土或離島的所有酒廠中，也只有東引廠可以將釀酒製程中，最重要的兩道發酵流程延長到56天，是全台灣發酵時間最長的酒廠。」

劉九銘同時強調，在低溫的長時間完全發酵狀況下，才可以讓製酒微生物及菌種完全發揮效用，造就東湧陳年高粱酒擁有無可替代的甘醇口感，創下台灣史上首度唯一在白酒品類奪得鉑金獎最高殊榮。

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