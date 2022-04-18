超輕量「99% 純鈦保溫瓶」抗菌又耐酸 募資早鳥享65折

還在糾結手邊保溫瓶金屬味重？還是杯身重不好攜帶？專門打造高品質純鈦食器的品牌可思創品Crosspace，日前推出「99% 純鈦保溫瓶」，輕巧抗菌又耐酸，即日起在嘖嘖平台上線募資，超早鳥享65折超值優惠！

鈦是種耐高低溫、重量輕、強度高且具有良好的抗腐蝕能力的金屬。Crosspace近期推出純鈦保溫瓶，相較一般不鏽鋼保溫瓶少了 30% 的重量、經使用會形成天然的鈦氧化膜，除了抗菌更是能耐酸鹼，而最吸引人的絕對是可盛裝不同飲品不易殘留味道，圓內膽設計沖水即可輕鬆洗淨。

外觀上，使用經典原創鑽石錐型的設計，不僅時尚，更不易傾倒。顏色為環保塗裝，鋒芒黑、漣漪白、潤彩粉，共有三色及三種容量可選擇，簡約質感又能滿足對不同時刻的需求。由有你共創旗下有.設計團隊提案，Crosspace 純鈦經典保溫瓶已在嘖嘖平台上線募資，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。