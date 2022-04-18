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安藤忠雄建築展6月來台 1:1復刻名作「光之教堂」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
日本建築大師安藤忠雄生涯回顧大展「挑戰—安藤忠雄展」(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，6月將引進台灣。圖／忠泰美術館提供
日本建築大師安藤忠雄生涯回顧大展「挑戰—安藤忠雄展」(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，6月將引進台灣。圖／忠泰美術館提供

日本建築大師安藤忠雄生涯回顧大展「挑戰—安藤忠雄展」(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，6月將引進台灣。此展自2017年從東京新美術館出發，巡迴巴黎、米蘭、上海與北京等五地，最終將於今夏抵達世界巡迴的最終站—台北，4月22日起預售優惠限時釋出。

此展由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，於6月3日於松山文創園區一號倉庫開展。

出生日本大阪的安藤忠雄 (Tadao Ando) 無疑是當代最具影響力的建築大師之一。從未接受過科班訓練的他，自職業拳擊台轉身走入建築世界，並於21歲時踏上長達七年的自學之旅，足跡遍及歐美遠至非洲，透過不斷的旅行、自學，吸納名家建築精華化為自身養分，更在1995年榮獲號稱建築界諾貝爾獎的普立茲克建築獎。

其代表作「住吉的長屋─東宅」、「水之教堂」、「亞洲大學現代美術館」、「地中美術館」與「海關大樓（皮諾私人美術館）」等，以獨具一格的清水模設計風格，將建築嵌入自然、將歷史嵌入當代。

展中展超過三百多件展品，透過四大主題：「空間的原型」、「城市的挑戰」、「景觀的創造」以及「與歷史對話」帶領觀眾深入探索安藤忠雄的人生挑戰之旅。現場也將展出1:1尺寸復刻的名作「光之教堂」。

展中也將展出安藤忠雄年少自學時期的旅行速寫與靈光乍現的設計手稿，讓建築迷透過手稿觸碰建築師靈魂深處、明白其對人生永不止息的挑戰，從中領略大師對建築的看法：「從此刻，不自我設限，超越自我，不斷挑戰」。

●4月22日起，《挑戰—安藤忠雄展》預售優惠票限時釋出。預購者可以299元優惠價格購買原價390元的票券，預售期間至6月2日為止；另外，同日開賣的期間限定「雙人紀念套票」，內容包含2張不同設計款單日票、票封，每套售價660元，期間只到5月18日止，提前預約通往大師之道的入場券。udn售票網、7-11 ibon、全家FamiPort、博客來售票網、KLOOK、KKday皆可購買，更多展覽及售票資訊，請見忠泰美術館官網

日本建築大師安藤忠雄生涯回顧大展「挑戰—安藤忠雄展」(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，6月將引進台灣。圖／忠泰美術館提供
日本建築大師安藤忠雄生涯回顧大展「挑戰—安藤忠雄展」(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，6月將引進台灣。圖／忠泰美術館提供

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