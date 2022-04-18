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史上最經典LV Monogram圖騰 花朵珠寶盛開10週年新登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登經典的Idylle Blossom珠寶今年歡慶10週年。圖／路易威登提供
路易威登經典的Idylle Blossom珠寶今年歡慶10週年。圖／路易威登提供

Monogram花卉是路易威登（Louis Vuitto，簡稱LV）最具辨識度的設計，自1896年品牌推出以來可以說是全球最知名的圖騰。路易威登在2012年時，以Monogram花卉為靈感，推出Idylle Blossom珠寶系列，在歡慶10週年之際，以以鑽石點綴最初的原創設計，並推出與時俱進的全新日常必備單品，包括密鑲吊墜、耳環和戒指，可以適合所有場合的需求。

新作以反覆和層次手法演繹經典Monogram花卉圖案。Idylle Blossom最具代表性的戒指作品，圖案鑲嵌鑽石，視覺效果搶眼。成對圈式耳環可完美修飾臉型，耳骨夾與配上白金鍊帶的耳釘可堆疊配度出別具個人風格的視覺效果。雙面耳釘的一面是帶有路易威登法文字首的品牌圖案，另一面飾以Monogram花卉圖案。每一款Monogram花卉圖案都提供白金、玫瑰金及黃金等多重金色調的豐富選擇，為日常穿搭注入俏麗的當代氣息。

Idylle Blossom系列白K金鑲鑽附鍊耳針耳環，售價未定。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列白K金鑲鑽附鍊耳針耳環，售價未定。圖／路易威登提供
路易威登經典的Idylle Blossom珠寶今年歡慶10週年。圖／路易威登提供
路易威登經典的Idylle Blossom珠寶今年歡慶10週年。圖／路易威登提供
路易威登經典的Idylle Blossom珠寶今年歡慶10週年。圖／路易威登提供
路易威登經典的Idylle Blossom珠寶今年歡慶10週年。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列玫瑰金鑲鑽耳針耳環，81,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列玫瑰金鑲鑽耳針耳環，81,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列小型玫瑰金鑲鑽圈狀耳環，54,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列小型玫瑰金鑲鑽圈狀耳環，54,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列黃K金鑲鑽鍊墜，11萬4,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列黃K金鑲鑽鍊墜，11萬4,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列三色金密鑲鑽石戒指，22萬8,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列三色金密鑲鑽石戒指，22萬8,000元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列黃K金與白K金鑲鑽可翻轉耳針耳環，65,500元。圖／路易威登提供
Idylle Blossom系列黃K金與白K金鑲鑽可翻轉耳針耳環，65,500元。圖／路易威登提供

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