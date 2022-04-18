快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商美食再進化！7-ELEVEN攜手Just Kitchen推現做熱食 首波內科5門市開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN自2020年起因應疫情帶動現做熱食需求，「名店就近買 就是i美食」以網購到店取件的概念為發想建立「外送店取」商業模式，聯手高端餐飲與外送服務提供多元餐飲選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2020年起因應疫情帶動現做熱食需求，「名店就近買 就是i美食」以網購到店取件的概念為發想建立「外送店取」商業模式，聯手高端餐飲與外送服務提供多元餐飲選擇。圖／7-ELEVEN提供

首波將於內湖5間門市進行區域販售，除了吸引過路客每日中午時段可至熱櫃現場購買，消費者每日上午10點前至foodomo平台內7-ELEVEN專區下訂、或透過7-ELEVEN門市預訂餐點，中午12點即可至原門市取餐。圖／7-ELEVEN提供
首波將於內湖5間門市進行區域販售，除了吸引過路客每日中午時段可至熱櫃現場購買，消費者每日上午10點前至foodomo平台內7-ELEVEN專區下訂、或透過7-ELEVEN門市預訂餐點，中午12點即可至原門市取餐。圖／7-ELEVEN提供

看準民眾對超商鮮食的要求越來越高，不只要好吃、營養，7-ELEVEN即日起更宣布與雲端廚房Just Kitchen合作推出現做熱食系列，首波進駐台北市內湖區辦公商圈5家門市，提供消費者到店就近購買熱便當，並結合第三大外送平台foodomo「自取服務」，積極打造最便利安心的美食中繼平台。

疫情再度升溫，上班族、外食族想要安心覓食變得格外困難，除了倚賴外送服務，便利快速、據點又多的超商亦ㄅ成為許多民眾依賴的餐食來源，，7-ELEVEN繼「名店就近買 就是i美食」、「現烤哈燒專櫃」、「光合帕尼尼」、「21 TO GO專櫃」涵蓋熱食小點及現做便當的熱食選擇後，此次再宣布和旗下有超過30個品牌的Just Kitchen攜手合作，依循先前「外送店取」模式，看好在地有22間分店規模、等同新增多座「衛星廚房」。

首波精選3款人氣品項：匠魂巧克力牛五花咖哩飯、匠魂蒲燒鯛魚飯、JK開運雞排拌麵，即日起於內湖匯陽、瑞鑫、瑞寶、德馨、德瑞5間門市進行區域販售，除了吸引過路客每日中午時段可至熱櫃現場購買，消費者每日上午10點前至foodomo平台內7-ELEVEN專區下訂、或透過7-ELEVEN門市預訂餐點，中午12點即可至原門市取餐。

「Just Kitchen開運雞排拌麵」選用整塊脆皮雞排，並搭配台式乾拌麵及當令時蔬，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
「Just Kitchen開運雞排拌麵」選用整塊脆皮雞排，並搭配台式乾拌麵及當令時蔬，售價89元。圖／7-ELEVEN提供

「匠魂蒲燒鯛魚飯」 以職人研製的在地養殖蒲燒鯛魚呈現匠心日式美味，售價119元。圖／7-ELEVEN提供
「匠魂蒲燒鯛魚飯」 以職人研製的在地養殖蒲燒鯛魚呈現匠心日式美味，售價119元。圖／7-ELEVEN提供

「匠魂巧克力牛五花咖哩飯 」濃郁的咖哩遇上牛五花，讓人唇齒留香，售價169元。圖／7-ELEVEN提供
「匠魂巧克力牛五花咖哩飯 」濃郁的咖哩遇上牛五花，讓人唇齒留香，售價169元。圖／7-ELEVEN提供

外送 超商 便當

延伸閱讀

7-ELEVEN現做熱食超取服務 「上午10點訂中午就能拿」

人氣美國潮堡MrBeast Burger VOUGE風格野餐日享8折

台北科技盃2800人報名 柯文哲：黃珊珊怎麼有時間練？

花蓮+55…部立花蓮醫院感染源疑為門診區 這3天看這3科籲快篩

相關新聞

江小漁酸菜魚火鍋大墩店開幕 酸菜魚、麻辣牛酸麻帶勁

愛吃麻辣的民眾有福了，「江小漁酸菜魚火鍋」最近進駐台中市政商圈的大墩18街，這家中部少見的川味酸菜魚專賣店，訴求不再只是...

限時75折！桂格「無添加寶寶粥」　快樂豬、舒康雞入料

已經有超過36年嬰童副食品經驗的「桂格」，歷時2年研發，全新推出以營養科學為基礎的「無添加寶寶粥」，標榜以胚芽米、紅藜穀...

迎接COOL浪來襲 馬拉灣4月30日清涼開園

全台最大水上樂園馬拉灣，今年將於4月30日正式開園。麗寶樂園渡假區表示，4月30日當天上午10點30分前入場，同樂歡慶價...

美食結合藝術！Ukai攜手國際名廚江振誠上菜 從藝術品找靈感

高雄晶英行館攜手金馬賓館當代美術館、永添藝術，自即日起至明年元旦開展「有光的地方」，展出邵永添、邵雅曼的視覺藝術作品。同...

昇恆昌母親節線上搶客 限時10天百大熱銷品現折1千

不只百貨母親節拚場，線上也大搶母親節旺季大餅，昇恆昌宅配網自4月18日起推出購物優惠，強打以往出國買的免稅限定組合、獨家...

不用去健檢中心 TANITA雙頻旗艦體組成計在家就能測肌肉質量、管理體態

體態管理注重的不只是體重，現代人更重視的是身體組成分析，才能真正了解自身健康狀況，進行更有效的鍛鍊。TANITA自199...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。