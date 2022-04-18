聽新聞
test
0:00 / 0:00
超商美食再進化！7-ELEVEN攜手Just Kitchen推現做熱食 首波內科5門市開賣
看準民眾對超商鮮食的要求越來越高，不只要好吃、營養，7-ELEVEN即日起更宣布與雲端廚房Just Kitchen合作推出現做熱食系列，首波進駐台北市內湖區辦公商圈5家門市，提供消費者到店就近購買熱便當，並結合第三大外送平台foodomo「自取服務」，積極打造最便利安心的美食中繼平台。
疫情再度升溫，上班族、外食族想要安心覓食變得格外困難，除了倚賴外送服務，便利快速、據點又多的超商亦ㄅ成為許多民眾依賴的餐食來源，，7-ELEVEN繼「名店就近買 就是i美食」、「現烤哈燒專櫃」、「光合帕尼尼」、「21 TO GO專櫃」涵蓋熱食小點及現做便當的熱食選擇後，此次再宣布和旗下有超過30個品牌的Just Kitchen攜手合作，依循先前「外送店取」模式，看好在地有22間分店規模、等同新增多座「衛星廚房」。
首波精選3款人氣品項：匠魂巧克力牛五花咖哩飯、匠魂蒲燒鯛魚飯、JK開運雞排拌麵，即日起於內湖匯陽、瑞鑫、瑞寶、德馨、德瑞5間門市進行區域販售，除了吸引過路客每日中午時段可至熱櫃現場購買，消費者每日上午10點前至foodomo平台內7-ELEVEN專區下訂、或透過7-ELEVEN門市預訂餐點，中午12點即可至原門市取餐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言