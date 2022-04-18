超商美食再進化！7-ELEVEN攜手Just Kitchen推現做熱食 首波內科5門市開賣

首波將於內湖5間門市進行區域販售，除了吸引過路客每日中午時段可至熱櫃現場購買，消費者每日上午10點前至foodomo平台內7-ELEVEN專區下訂、或透過7-ELEVEN門市預訂餐點，中午12點即可至原門市取餐。圖／7-ELEVEN提供

看準民眾對超商鮮食的要求越來越高，不只要好吃、營養，7-ELEVEN即日起更宣布與雲端廚房Just Kitchen合作推出現做熱食系列，首波進駐台北市內湖區辦公商圈5家門市，提供消費者到店就近購買熱便當，並結合第三大外送平台foodomo「自取服務」，積極打造最便利安心的美食中繼平台。

疫情再度升溫，上班族、外食族想要安心覓食變得格外困難，除了倚賴外送服務，便利快速、據點又多的超商亦ㄅ成為許多民眾依賴的餐食來源，，7-ELEVEN繼「名店就近買 就是i美食」、「現烤哈燒專櫃」、「光合帕尼尼」、「21 TO GO專櫃」涵蓋熱食小點及現做便當的熱食選擇後，此次再宣布和旗下有超過30個品牌的Just Kitchen攜手合作，依循先前「外送店取」模式，看好在地有22間分店規模、等同新增多座「衛星廚房」。

首波精選3款人氣品項：匠魂巧克力牛五花咖哩飯、匠魂蒲燒鯛魚飯、JK開運雞排拌麵，即日起於內湖匯陽、瑞鑫、瑞寶、德馨、德瑞5間門市進行區域販售，除了吸引過路客每日中午時段可至熱櫃現場購買，消費者每日上午10點前至foodomo平台內7-ELEVEN專區下訂、或透過7-ELEVEN門市預訂餐點，中午12點即可至原門市取餐。

「Just Kitchen開運雞排拌麵」選用整塊脆皮雞排，並搭配台式乾拌麵及當令時蔬，售價89元。圖／7-ELEVEN提供

「匠魂蒲燒鯛魚飯」 以職人研製的在地養殖蒲燒鯛魚呈現匠心日式美味，售價119元。圖／7-ELEVEN提供