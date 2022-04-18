快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬拉灣水上樂園30日開園 早上11點前「穿這樣」門票199

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
馬拉灣水上樂園將開幕，5月的每天早上11點前穿比基尼或三角泳褲門票原價900元，只要199元。圖／ 麗寶樂園渡假區提供
馬拉灣水上樂園將開幕，5月的每天早上11點前穿比基尼或三角泳褲門票原價900元，只要199元。圖／ 麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區內的馬拉灣水上樂園將在4月30日正式開園，有10多項全齡化的玩水設施，為歡慶馬拉灣開園，4月30日當天上午10點30分前入場，歡慶價199元；5月1日到5月31日推出「COOL涼一夏！」活動，早上11點前穿比基尼、三角泳褲入園，門票原價900元，只要199元。

馬拉灣水上樂園從4月30日到5月2日推出開園活動「穿Bikini 玩Gaming」，邀請沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園渡假區，「酷玩行者」具備創意、娛樂、機動等多功能，移動式舞台打破互動距離限制，可直播賽事、電音派對一車搞定；馬拉開園30日當天還有比基尼辣妹在「酷玩行者」遊戲體驗車上勁歌熱舞、玩遊戲拿好禮。

30日開園當天10點30分前入場，同樂歡慶價199元外，5月1日到5月31日早上11點前，穿比基尼泳衣或三角泳褲原價900元的門票只要199元，現省701元。

麗寶樂園渡假區表示，配合中央流行疫情指揮中心，園區內每個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度不得進入，並要求全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入內。相關優惠與票價資訊可至麗寶樂園渡假區官網查詢。

馬拉灣全長270公尺飄飄河，是園內人氣設施。圖／ 麗寶樂園渡假區提供
馬拉灣全長270公尺飄飄河，是園內人氣設施。圖／ 麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 比基尼 直播

延伸閱讀

健美／台北市健美比基尼高手齊聚 爭取全民運代表資格

王彩樺尷尬了！歌廳秀穿比基尼辣唱「肩帶突斷裂」

蘭嶼女醫師「比基尼」辣照 衛教30項登島注意事項！

影／連假第3天放晴 麗寶樂園大排長龍

相關新聞

江小漁酸菜魚火鍋大墩店開幕 酸菜魚、麻辣牛酸麻帶勁

愛吃麻辣的民眾有福了，「江小漁酸菜魚火鍋」最近進駐台中市政商圈的大墩18街，這家中部少見的川味酸菜魚專賣店，訴求不再只是...

限時75折！桂格「無添加寶寶粥」　快樂豬、舒康雞入料

已經有超過36年嬰童副食品經驗的「桂格」，歷時2年研發，全新推出以營養科學為基礎的「無添加寶寶粥」，標榜以胚芽米、紅藜穀...

迎接COOL浪來襲 馬拉灣4月30日清涼開園

全台最大水上樂園馬拉灣，今年將於4月30日正式開園。麗寶樂園渡假區表示，4月30日當天上午10點30分前入場，同樂歡慶價...

美食結合藝術！Ukai攜手國際名廚江振誠上菜 從藝術品找靈感

高雄晶英行館攜手金馬賓館當代美術館、永添藝術，自即日起至明年元旦開展「有光的地方」，展出邵永添、邵雅曼的視覺藝術作品。同...

昇恆昌母親節線上搶客 限時10天百大熱銷品現折1千

不只百貨母親節拚場，線上也大搶母親節旺季大餅，昇恆昌宅配網自4月18日起推出購物優惠，強打以往出國買的免稅限定組合、獨家...

不用去健檢中心 TANITA雙頻旗艦體組成計在家就能測肌肉質量、管理體態

體態管理注重的不只是體重，現代人更重視的是身體組成分析，才能真正了解自身健康狀況，進行更有效的鍛鍊。TANITA自199...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。