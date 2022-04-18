馬拉灣水上樂園30日開園 早上11點前「穿這樣」門票199

麗寶樂園渡假區內的馬拉灣水上樂園將在4月30日正式開園，有10多項全齡化的玩水設施，為歡慶馬拉灣開園，4月30日當天上午10點30分前入場，歡慶價199元；5月1日到5月31日推出「COOL涼一夏！」活動，早上11點前穿比基尼、三角泳褲入園，門票原價900元，只要199元。

馬拉灣水上樂園從4月30日到5月2日推出開園活動「穿Bikini 玩Gaming」，邀請沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園渡假區，「酷玩行者」具備創意、娛樂、機動等多功能，移動式舞台打破互動距離限制，可直播賽事、電音派對一車搞定；馬拉開園30日當天還有比基尼辣妹在「酷玩行者」遊戲體驗車上勁歌熱舞、玩遊戲拿好禮。

30日開園當天10點30分前入場，同樂歡慶價199元外，5月1日到5月31日早上11點前，穿比基尼泳衣或三角泳褲原價900元的門票只要199元，現省701元。

麗寶樂園渡假區表示，配合中央流行疫情指揮中心，園區內每個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度不得進入，並要求全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入內。相關優惠與票價資訊可至麗寶樂園渡假區官網查詢。