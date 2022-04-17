聽新聞
test
0:00 / 0:00
母親節最愛 tokuyo按摩小沙發現省1.4萬再送眼部按摩器
辛苦一整年，母親節讓媽媽鬆一下！tokuyo搶攻母親節送禮商機，即日起至5月31日於全台百貨門市母親節檔期推優惠，首推年度代言人楊丞琳最愛的mini玩美椅Pro按摩小沙發（TC-297），兼具時尚及實用的外觀、體積小巧適用於現代小家庭居住空間，以3D按摩機芯接近真人手法，並採用高科技的類貓抓皮皮革，更享有業界唯一皮革5年保固，活動期間mini玩美椅Pro原價56,800元，現只要42,800元，再加贈價值4,680元的FUN睛鬆PRO TS-186，加價99元還可升級為煥眼冷熱眼部按摩器20周年紀念版TS-183（價值5,680元）。
除了主打的mini玩美椅Pro按摩小沙發，tokuyo更於全台百貨門市祭出母親節滿額優惠，消費滿10萬，贈「漢來海港城晚餐券2張」，限量200張；消費滿20萬，贈「Panasonic極潤奈米水離子吹風機禮盒組 EH-NA0E」，限量50支。即日起至5月31日期間於tokuyo門市消費，不限金額加碼贈送3,000元官網購物金，只要於官網購買按摩椅及跑步機，可折抵2,000元；其他消費滿千可折抵500元。
另外，tokuyo官網也推出專屬優惠，4月21日至5月15日購買指定按摩椅，贈ESCENTS伊聖詩 × tokuyo獨家聯名款芳療禮盒。消費滿2萬贈「一日茶道果然好皂經典罐裝組合」；滿5萬贈「SONY WF-C500真無線耳機」，只要下單登記還有機會抽中「Panasonic吹風機禮盒組EH-NA0E」。活動期間於官網消費滿5,000元，即享Eye舒服Plus眼部氣壓按摩器TS-185、SWING美腰伸展機TH-220、跑步機地墊、扶手椅、瑜珈墊等多項商品超值加價優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言