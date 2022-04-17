母親節最愛 tokuyo按摩小沙發現省1.4萬再送眼部按摩器

辛苦一整年，母親節讓媽媽鬆一下！tokuyo搶攻母親節送禮商機，即日起至5月31日於全台百貨門市母親節檔期推優惠，首推年度代言人楊丞琳最愛的mini玩美椅Pro按摩小沙發（TC-297），兼具時尚及實用的外觀、體積小巧適用於現代小家庭居住空間，以3D按摩機芯接近真人手法，並採用高科技的類貓抓皮皮革，更享有業界唯一皮革5年保固，活動期間mini玩美椅Pro原價56,800元，現只要42,800元，再加贈價值4,680元的FUN睛鬆PRO TS-186，加價99元還可升級為煥眼冷熱眼部按摩器20周年紀念版TS-183（價值5,680元）。

除了主打的mini玩美椅Pro按摩小沙發，tokuyo更於全台百貨門市祭出母親節滿額優惠，消費滿10萬，贈「漢來海港城晚餐券2張」，限量200張；消費滿20萬，贈「Panasonic極潤奈米水離子吹風機禮盒組 EH-NA0E」，限量50支。即日起至5月31日期間於tokuyo門市消費，不限金額加碼贈送3,000元官網購物金，只要於官網購買按摩椅及跑步機，可折抵2,000元；其他消費滿千可折抵500元。