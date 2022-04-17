家樂福開架美妝保養買1送1 專櫃保養組7折起再享3重送

內行人才懂的美妝保養品祕技就在家樂福！家樂福跨界搶攻母親節商機，即日起至5月12日推出「輕奢美妝」檔期，擴大引進14間專櫃品牌保養品、逾千款開架彩妝保養商品最高祭出買1送1，線上購物及實體門市同享優惠；還有20多款節慶蛋糕，一次滿足愛媽媽、疼妻子、愛自己的多元需求。同時，家樂福針對會員推出紙本振興券五重晚鳥優惠，包含周周抽iPhone 13、消費滿額3,000元加碼贈5%現金折價券，讓振興券發揮最大效益。

家樂福從2020年底引進專櫃保養品牌，今年品牌倍增，共有愛馬仕、歐舒丹、SKll、蘭蔻、品木宣言、海洋拉娜、契爾氏、雪花秀、雅詩蘭黛、YSL、赫蓮娜、資生堂、Dior、蘭芝等14間指標專櫃保養品牌，此次「輕奢美妝」檔期推出獨家保養組下殺7折起，採限量預購銷售，並針對會員推出愛美三重回饋，第一重消費滿額888元贈百元現金折價券，第二重享69元優惠價加購老協珍美顏飲，第三重享499元優惠價加購青春無敵機能水。

母親節少不了的還有表達情意的精緻蛋糕，家樂福即日起至5月8日推出母親節蛋糕預購活動，主打春天感和經典風，「莓果重乳酪」擁有柔美外型，乳酪混合草莓果泥、覆盆子泥，視覺和味覺都能感受濃濃春意，「爵世美人」選用伯爵茶蛋糕體、草莓果醬和卡士達製成，每口帶有清新茶香，經典的「波士頓派」一次推出芋泥、藍莓、草莓口味，吃得到濃郁乳香的「香草巴斯克乳酪蛋糕」也很暢銷。另針對會員推出購買母親節型錄商品滿500元即贈50元現金折價券優惠。