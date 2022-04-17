最帥007史恩康納萊收藏畢卡索鉅作 將登5月佳士得拍賣

2020年去世的蘇格蘭巨星史恩康納萊（Sean Connery），因曾在7部007電影中擔綱演出英國間諜詹姆士·龐德而成為影史傳奇。佳士得（Christie’s）香港宣佈將於5月26日香港會議展覽中心舉行的20及21世紀藝術晚間拍賣，將由曾為史恩康納萊珍藏的畢卡索鉅作「畫框中的男子半身像」（Buste d’homme dans un cadre）領銜，拍賣部份收益將撥予「史恩康納萊慈善基金」。這是佳士得有史以來於亞洲推出的最高價畢卡索作品，估計成交價約1.5億港元。

「畫框中的男子半身像」是畢卡索的經典「Musketeer」系列的代表作之一，以17世紀文學作品中威風凜凜、充滿男子氣概的Musketeer主角的創作，畢卡索於1966年重讀大仲馬著名小說「三劍客」（The Three Musketeers），此畫中的大反派紅衣主教黎希留（Cardinal Richelieu）目光和寬大的衣領讓人聯想到林布朗的自畫像，衣領、頭部至手繪畫框的頂部豐厚雄渾、漩渦狀的筆觸則有梵谷的影子。鮮黃色的描繪畫框，則巧玩視覺錯覺（trompe l’oeil），並以梵谷風格的短促筆觸繪上黑色、白色和深褐色，彷彿巴洛克時期的華麗畫框，是畢卡索晚年的傑作。