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機車包改版再進化 你絕對要認識BALENCIAGA這款腋下包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
去年登場的Le Cagole系列包款是BALENCIAGA近年最有代表性的包款之一。共有4種尺寸，靈感源自標誌性的機車包，將機車包的細節特色透過嶄新的包身重塑，擄獲眾多時尚名人。圖／摘自IG
去年登場的Le Cagole系列包款是BALENCIAGA近年最有代表性的包款之一。共有4種尺寸，靈感源自標誌性的機車包，將機車包的細節特色透過嶄新的包身重塑，擄獲眾多時尚名人。圖／摘自IG

談到BALENCIAGA近年最有代表性的包款，除了Hourglas沙漏包之外，就是去年登場的Le Cagole了。這系列包款有4種尺寸，靈感源自標誌性的機車包，將機車包的細節特色透過嶄新的包身重塑，擄獲眾多時尚名人。包括超模貝拉哈蒂德、坎達爾珍娜、女星Dua Lipa、KOL Chiara Ferragni等人，都是這系列包款的愛用者。

近日，BALENCIAGA特別在全台多個店點推出Le Cagole系列的新品限時體驗活動，除了多款手袋、包款之外，還有鞋履款式，設計特色都是延伸經典的機車包。體驗活動特別將店鋪整體空間以亮粉色的窗貼裝飾，放大Le Cagole系列的魅力。

此外，活動期間內店點還提供個性化服務，像是用箔片在皮革手袋懸附的卡包上壓印名字首字母，或在牛仔手袋的心形掛鏡上飾以鑲嵌水晶的名字字母縮寫，讓消費者可以打造有個人獨特密碼的單品。

小羊皮Le Cagole綠色肩下包，63,900元。圖／BALENCIAGA提供
小羊皮Le Cagole綠色肩下包，63,900元。圖／BALENCIAGA提供
Cagole螢光黃小羊皮高根長靴，68,500元。圖／BALENCIAGA提供
Cagole螢光黃小羊皮高根長靴，68,500元。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole系列包款靈感源自標誌性的機車包，將機車包的細節特色透過嶄新的包身重塑，擄獲眾多時尚名人。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole系列包款靈感源自標誌性的機車包，將機車包的細節特色透過嶄新的包身重塑，擄獲眾多時尚名人。圖／BALENCIAGA提供
金屬光Le Cagole深藍色肩下包，63,900元。圖／BALENCIAGA提供
金屬光Le Cagole深藍色肩下包，63,900元。圖／BALENCIAGA提供
金屬光鱷魚壓紋Le Cagole黑色帶鑽肩下包，80,600元。圖／BALENCIAGA提供
金屬光鱷魚壓紋Le Cagole黑色帶鑽肩下包，80,600元。圖／BALENCIAGA提供
Chiara Ferragni背Le Cagole包。圖／摘自IG
Chiara Ferragni背Le Cagole包。圖／摘自IG
Chiara Ferragni背Le Cagole包。圖／摘自IG
Chiara Ferragni背Le Cagole包。圖／摘自IG
Cagole黑色小羊皮高跟短靴，54,700元。圖／BALENCIAGA提供
Cagole黑色小羊皮高跟短靴，54,700元。圖／BALENCIAGA提供
坎達爾珍娜背Le Cagole包。圖／摘自IG
坎達爾珍娜背Le Cagole包。圖／摘自IG
貝拉哈蒂德背Le Cagole包。圖／摘自IG
貝拉哈蒂德背Le Cagole包。圖／摘自IG
凱莉珍娜也愛Le Cagole包。圖／摘自IG
凱莉珍娜也愛Le Cagole包。圖／摘自IG
Cagole粉色小羊皮高跟涼拖鞋，28,100元。圖／BALENCIAGA提供
Cagole粉色小羊皮高跟涼拖鞋，28,100元。圖／BALENCIAGA提供
Dua Lipa背Le Cagole包。圖／摘自IG
Dua Lipa背Le Cagole包。圖／摘自IG
小羊皮Le Cagole黃色肩下包，63,900元。圖／BALENCIAGA提供
小羊皮Le Cagole黃色肩下包，63,900元。圖／BALENCIAGA提供

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