機車包改版再進化 你絕對要認識BALENCIAGA這款腋下包

談到BALENCIAGA近年最有代表性的包款，除了Hourglas沙漏包之外，就是去年登場的Le Cagole了。這系列包款有4種尺寸，靈感源自標誌性的機車包，將機車包的細節特色透過嶄新的包身重塑，擄獲眾多時尚名人。包括超模貝拉哈蒂德、坎達爾珍娜、女星Dua Lipa、KOL Chiara Ferragni等人，都是這系列包款的愛用者。

近日，BALENCIAGA特別在全台多個店點推出Le Cagole系列的新品限時體驗活動，除了多款手袋、包款之外，還有鞋履款式，設計特色都是延伸經典的機車包。體驗活動特別將店鋪整體空間以亮粉色的窗貼裝飾，放大Le Cagole系列的魅力。