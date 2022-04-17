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威士忌遇上蘇格蘭版聊齋誌異 闇影傳說系列限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
闇影傳說（FABLE）寓言威士忌系列共11瓶，全台限量120套，建議售價新台幣45,000元。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
闇影傳說（FABLE）寓言威士忌系列共11瓶，全台限量120套，建議售價新台幣45,000元。圖／豪邁國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

當威士忌遇上蘇格蘭版本的聊齋誌異，會撞擊出甚麼樣的火花？甫上市即在歐洲高奢精品市場，殺出一條威士忌震撼彈的闇影傳說（FABLE）寓言威士忌系列，在豪邁國際經過超過一年不懈的溝通，終於爭取到120套導入台灣，全系列共11瓶，建議售價新台幣45,000元。

闇影傳說（FABLE）寓言威士忌系列，首篇選擇蘇格蘭傳奇怪談「克蘭亞德灣的幽靈吹笛手」為主題，推出共11章正篇故事並以單一桶單一麥芽原酒作為主線商品。正篇單桶系列商品主打精品市場，僅供頂級遊輪與Selfridges百貨等高奢通路設櫃獨家販售。

該系列每個篇章核心與酒標，皆由英國知名藝術行銷團隊GP Studio，以及藝術家Hugo Cuellar共同設計，為故事中的數個獨立角色，搭配指定酒廠，再由產業經驗豐富的選酒人，同時也是蘇格蘭雙耳小酒杯執持者協會（The Keepers of The Quaich）成員的Andrew Torrance，為故事挑選頂級單桶呈現。

GP Studio團隊操刀全蘇格蘭威士忌大型集團（包含帝亞吉歐、格蘭花格…等）視覺包裝及網站設計，並為知名威士忌酒商The Whisky Shop 打造包含英國、法國指標之形象店設計。藝術家Hugo Cuellar在蘇格蘭和英格蘭的動畫行業擁有超過 15 年的從業經驗，擁有豐富多樣的作品集。Andrew Torrance擁有超過25年全球烈酒產業經驗，是威士忌零售與市場的專家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 藝術家

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