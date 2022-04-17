確診狂飆百貨陷入苦戰 母親節二波優惠接力激出需求

疫情持續延燒，連續三天本土確診破千例，今年百貨母親節首波在疫情干擾下呈現苦戰，在確診數不斷飆高下，遠東百貨、統一時代、美麗華等百貨率先進入母親節第二波，透過回饋盼激出精品、家用家電以及母親節自用送禮需求。

遠百母親節第二波即日起至5月10日，推出百貨服飾滿5千送5百。國際精品買氣夯，母親節前哨戰仍以精品買氣最為強勁，台中大遠百國際精品5月1日前滿2萬送1千；遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百品5月1日前國際名品單筆滿1萬送1千。另外，保健器材單筆滿5千送5百、大家電單筆滿1萬送1千等滿額10％回饋。為催出紙本五倍券最後一波商機，4月30日前持紙本五倍券支付，單筆滿3千送100元。

HAPPY GO專屬優惠部分，持HAPPY GO卡與身份證件即可點數換現金紅利，200點換100元紅利券、500點換250元紅利券、1千點可換500元紅利券。紅利券在5月11日前在百貨服飾消費可十足抵用。另外，透過HAPPY GO App使用HAPPY GO Pay獨享當日單筆刷5千送2百、單筆刷3萬送1千。

統一時代台北店4月24日前全館指定櫃位滿3千送4百，家電區滿3千送3百，搭配icash2.0或icashPay支付滿4千加送2百，同時icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿4千再送1百。另外，持統一時代聯名卡消費刷5千加送2百，天天再享指定餐飲8.8折優惠，加碼再推出4波段Miffy米飛兔卡友禮。另針對線上購推出5月8日前結帳滿3千現抵3百，5月1日至5月8日不限金額消費即享免運，同時即日起也能線上預訂母親節蛋糕、門市取貨，並享有早鳥優惠。