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馬祖酒廠幸運藍眼淚限量1,517瓶 網路預購近75折優惠

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
馬祖酒廠與法藍瓷聯手推出幸運藍眼淚限量酒，限量1,517瓶，原價17,000元，預購優惠價12,700元。圖／馬祖酒廠提供。
馬祖酒廠與法藍瓷聯手推出幸運藍眼淚限量酒，限量1,517瓶，原價17,000元，預購優惠價12,700元。圖／馬祖酒廠提供。

全球不到一百隻的「黑嘴端鳳頭燕鷗」，因為非常罕見而被稱為「神話之鳥」，最近在馬祖被人們發現牠們的身影，讓當地民眾相當興奮。馬祖酒廠特別與知名陶瓷品牌法藍瓷合作，融合「神話之鳥」與馬祖當地的藍眼淚美景，打造幸運藍眼淚限量酒，限量1,517瓶，即日起至4月29日起展開網路預購，預購優惠價12,700元，原價17,000元，售完為止，希望喚醒生態保育意識。

幸運藍眼淚限量酒從繪製、雕刻到上色，通通都是手工製作，在純白的釉下彩瓷，繪出一整片藍色海洋，上面還點綴著一隻，罕見的「神話之鳥」。

「馬祖高粱酒的產量也是非常有限，所以說我們用最好的酒，跟他們最好的瓷器來結合。」馬祖酒廠總經理劉九銘指出：「我們以馬祖最重要的生態旅遊——燕鷗還有藍眼淚，這兩個主題做為我們作品的一個發想。裏面裝了我們馬祖酒廠非常有自信的馬祖大麴酒。那大麴這個工藝，在我們製酒行業中，是屬於比較高階的工藝。」

法藍瓷總裁陳立恆則表示：「藉由這次的推動，藍眼淚也好這個稀有的幸運之鳥，來讓年的族群更了解馬祖，促進馬祖的觀光，也促進我們人類對生態的重視。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖 藍眼淚

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