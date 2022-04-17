人氣美國潮堡MrBeast Burger VOUGE風格野餐日享8折

一年一度的台灣戶外活動盛事「VOGUE風格野餐日」，將於4月23日（六）中午12:00，於新北大都會公園盛大登場。台灣第一雲端廚房領導品牌Just Kitchen（JK廚房）首次參與，由其獨家代理、全球訂閱人數破9300萬的YouTuber的漢堡品牌MrBeast Burger進駐，並推出巨型粉紅漢堡牆、抽漢堡贈獎及買咖啡送啤酒…等超優惠活動。

活動當天MrBeast Burger在鄰近三重捷運站出口、步行必經的路程，設置「巨型粉紅漢堡牆」拍照打卡攤位（S5攤位），其由超過270個漢堡盒堆疊而成，分別於13:00及17:00現場舉辦參與抽獎活動，只要現場打卡拍照並加入Just Kitchen Line@好友，即可現場抽出漢堡牆中的漢堡盒，並立即揭曉抽獎獎項，獎項包含MrBeast Burger秘製雙層牛肉堡、經典飲品、幸運小物…等超過540個獎項，限量機會獎項抽完後，即刻截止。

Just Kitchen同時與iDrip智能手沖咖啡機獨家合作（S5攤位），現場販售由全世界第一位智能手沖咖啡AI，透過紀錄來自全球世界咖啡冠軍獨門手沖技法，以精準水溫、水速、計時及手法，還原完美的世界級冠軍美式咖啡，並推出限量400份「買美式咖啡、送調酒」的超值「1+1」活動，現場購買美式咖啡，便可現場帶走原價值160元的iDrip西西里咖啡調酒。