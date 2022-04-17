「GO！享住台中」活動 分梯抽出1.5萬份千元住宿抵用券

台中市政府觀旅局辦理「GO！享住台中」活動，與安心旅宿業者合作，分梯次抽出1萬5000份面額1000元的住宿抵用券，活動系統明天上午10點至5月2日晚上11點59分，開放第二波民眾登錄抽籤資格，5月3日下午2點公開抽籤。

觀旅局表示，第二波預計至少抽出7000份，使用日期從今年5月8日至8月31日，開放不分平假日，憑抵用券訂房享住台中，中籤民眾可利用活動網站瀏覽此次專案合作之旅館及民宿，搜尋比較各家業者提出的獨家優惠，以及參考業者推薦「巷仔內」周邊景點或遊程，規劃心目中最佳台中夏日旅程。

活動開跑後已登錄成功且符合未使用過住宿抵用券資格者，可直接參與第二波抽籤，觀旅局呼籲首波中籤民眾，抵用券使用期限到4月28日，目前已有民眾發文分享旅程，有機會將在5月3日第一次「瘋狂抽抽樂」時抽中各式好禮，也可透過轉讓機制，把住宿抵用券轉讓給親朋好友使用。

觀旅局表示，第二波中籤民眾使用住宿抵用券後，配合填寫線上問卷、社群媒體發文分享旅程中「遊不膩、賞不盡、買不完」的台中景點，另可參加9月5日第二次「瘋狂抽抽樂」活動，電動機車、智慧手錶、平板電腦、遊戲主機、高檔手機、知名樂園年度入園護照、知名渡假村下午茶券、溫泉旅館泡湯券、知名酒店餐券等豐富獎項。

觀旅局提醒，詳情上網查詢「享住台中」活動官網，或用line搜尋「大玩台中」並加入好友，全民皆有機會成為下一個中籤、中獎的幸運兒，出門旅遊仍應遵守政府防疫規範，保護自己也守護他人健康，更多活動詳情請見活動官網( https://1000taichung.travel)及台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/ ）。