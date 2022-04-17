母親節宅家安心吃 美福食集門市單筆消費3千5送300元

母親節即將到來，美福食集推出「帶媽咪環遊世界饗樂趣」檔期活動，精選二十多項世界各地頂級食材，推出期間限定優惠，4月23日起至5月15日止於美福食集實體門市單筆消費滿3千5百元，再送「媽媽Meat呀！加菜金300元」；線上購物則至5月11日止，週週送安心守護基金，全館單筆消費滿3千6百元起送100元抵用券，最高300元。

美福食集於活動期間推出多項頂級食材優惠，「美國極黑和牛老饕牛排」優惠價990元/片（原價1,190元），「紐西蘭法式小羔羊排切片」優惠價650元/盒（原價780元），「西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片300g」優惠價850元/2包（原價1,080元），「日本進口特大干貝3L/可生食」優惠價2,200元/盒（原價2,790元），石斑魚界的愛馬仕「藍瓜石斑魚」優惠價990元/尾（原價1,250元）…等。

此外，美福食集邀請「陽光主廚」陳秉文（BINGO），以「媽咪健身窈窕」、「媽咪滋補養顏」為訴求，為母親量身設計美味、易學的異國料理創意食譜，菜色有「美國極黑和牛佐柑橘醬黎麥葛粉」、「紐西蘭小羔羊排佐法式芥末籽黎麥白醬」、「極黑和牛佐甜椒枸杞醬」及「炙烤西班牙伊比利豬黎麥蔬菜燉飯」…等星級佳餚。