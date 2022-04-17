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大葉高島屋合作味全龍 享美食外帶、免費停車專屬優惠
人流等於潛在消費，緊鄰天母棒球場的大葉高島屋，與味全龍合作推出球迷專屬棒球餐、免費停車等優惠，盼透過球賽日吸引人流與創造更多潛在消費者。
大葉高島屋表示，與味全龍自2021年起合作，每逢舉辦球星與小龍女見面會時，球迷的熱情總會擠爆活動會場，球賽當日更是能帶動館內人流較去年同期成長約2成、業績成長約1成的表現。
因此，除了延續去年球迷最有感的好評優惠，凡於天母主場賽事當日，至大葉高島屋消費出示「味全龍LINE好友」或憑「球賽票根」即享館內優惠。即日起至5月8日至地下一樓美食街指定店家，包含 KEY COFFEE、美珍香、麻古茶坊、無天家、原宿廚房、花蓮扁食、OEC蛤蜊麵、皇品珍等8間平價餐飲品牌，可享最低第二杯半價或9折起折扣。
另外，騎車或開車前往觀賽者，可在大葉高島屋百貨營業時間內，開賽前先至館內1樓服務台辦理停車免費時數折抵，味全龍LINE好友享當日2小時，大葉高島屋LINE好友每周享單次免費5小時、大葉高島屋APP會員每日享1小時。
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