NIKE SB 20歲了！蘇富比拍賣史上最強100雙板鞋

NIKE旗下的滑板品牌NIKE SB Dunk在2002年正式誕生，在當時的設計總監Sandy Bodecker帶領之下，品牌將1980年代設計的Dunk籃球鞋全面升級並改造為適合滑板運動的鞋款，成功建立起NIKE當今最受歡迎的副線。為慶祝NIKE滑板品牌20週年，蘇富比特別舉行「Nike SB 20 Years」 線上專場拍賣，回顧過去20年間最具代表性的經典球鞋共100雙NIKE SB球鞋，總估價達680萬港元，自即日起至4月25日開放競標。

這是蘇富比歷來策劃過最全面的球鞋專場之一。NIKE SB秉持開放的精神，探索超過數百個設計概念，不乏各種異想天開的幽默如啤酒瓶、恐怖電影、電玩、藝術等，展現無限創意。包括史上最受歡迎的板鞋：NIKE SB Dunk High Pro「FLOM」。這是NIKE SB與紐約布魯克林塗鴉藝術家Futura合作的鞋款，全球限量24雙，「FLOM」為「For Love or Money」的簡寫，以不同面值的紙幣裝飾鞋面，上次蘇富比拍賣時以63,000美元刷新了當時的NIKE Dunk拍賣紀錄，此拍品附「FLOM」滑板及塗鴉藝術家Futura簽名。