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春水堂今夏新菜單 黑糖琥珀珍珠拿鐵、川味皮蛋叫好
春水堂換季囉！4月推出「琥珀一夏」夏季新品，包括「黑糖琥珀珍珠拿鐵」、「黑糖琥珀仙草拿鐵」、「川味銷魂皮蛋」、「水晶鮮蝦餃」及限定台中10家分店販售的「黑麥核桃麵包」5款飲品與茶點搶市。
春水堂在台灣約57家分店，4月推出「琥珀一夏」夏季飲品，延續冬季黑糖鮮奶茶口碑，再推出「黑糖琥珀珍珠拿鐵」、「黑糖琥珀仙草拿鐵」2款創意黑糖拿鐵。在鮮奶紅茶中加入傳統手法拌炒熬煮而成的濃郁黑糖，搭配招牌Q彈珍珠或清香的古早味仙草凍，口感多層次。台中消費者喜愛嘗鮮，推出至今，口碑不錯。
春水堂新推出「川味銷魂皮蛋」與「水晶鮮蝦餃」2款，其中「川味銷魂皮蛋」嚴選皮蛋切半後油炸，薄脆麵衣讓皮蛋Q脆有口感，淋上特製川味醬料、花生脆粒與洋蔥絲一同入口。「水晶鮮蝦餃」飽滿的鮮蝦內餡，特製醬汁提味，入夏新選擇。
中區指定門市販售的「黑麥核桃麵包」天然酵母與乳酸菌發酵的魯邦麵種，拌入法國裸麥顆粒、核桃果仁；細細咀嚼散發濃郁的麥香與核果香，外酥內軟。
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