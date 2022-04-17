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性感示範空手道蠍子踢 文姿云帥氣登上DIOR官方IG平台

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
台灣空手道選手文姿云，登上DIOR官方IG平台。圖／摘自IG
台灣空手道選手文姿云，登上DIOR官方IG平台。圖／摘自IG

有「空手道小清新」之稱的台灣空手道選手文姿云，在去年東奧空手道女子55公斤量級比賽中勇奪銅牌後成為全民偶像，並以姣好的外貌和令人欽佩的運動家精神備受時尚品牌青睞，接連拍攝了許多雜誌專題、出席相關活動等等。近日，她的「時尚履歷」再添一筆紀錄，就是登上DIOR官方IG平台，與其他國家的運動員共同展示運動系列單品。

文姿云與其他各國不同運動項目的代表運動員這次展示的是由創意總監Maria Grazia Chiuri操刀打造的Dior Vibe系列，此系列以運動風格為主題，推出飛行外套、科技面料上衣、運動鞋、短褲等等單品。在台灣攝影師陳柏諺Poyenchen的鏡頭下，文姿云主要以一身螢光藍科技緞上衣搭配同色的連帽大衣、短褲和黑色皮革長靴現身，並帥氣示範空手道的近身得分技「蠍子踢」，綁著俐落馬尾的她動作到位，再加上充滿時尚感的造型，更顯霸氣迷人，而且這身服裝幾乎「中空」的上身剪裁也頗為性感。

DIOR官方IG平台在照片旁也簡單介紹了文姿云的背景，並以「放棄不是一種選擇」為題，為她當初在2020東京奧運中拼戰到最後一刻的過程下了最貼切的註解。

文姿云示範蠍子踢。圖／摘自IG
文姿云示範蠍子踢。圖／摘自IG
文姿云登上DIOR官方IG平台，照片由台灣攝影師陳柏諺Poyenchen掌鏡。圖／摘自IG
文姿云登上DIOR官方IG平台，照片由台灣攝影師陳柏諺Poyenchen掌鏡。圖／摘自IG
文姿云登上DIOR官方IG平台。圖／摘自IG
文姿云登上DIOR官方IG平台。圖／摘自IG
文姿云登上DIOR官方IG平台，照片由台灣攝影師陳柏諺Poyenchen掌鏡。圖／摘自IG
文姿云登上DIOR官方IG平台，照片由台灣攝影師陳柏諺Poyenchen掌鏡。圖／摘自IG

東京奧運

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