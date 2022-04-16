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母親節精密時計 Blancpain柔美、動感、閃耀全方位

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
寶珀（Blancpain）推薦三款風格各異的時計，為天下的媽媽們獻上或柔美、動感、閃耀的全方位風格之選。圖 / 寶珀表提供
寶珀（Blancpain）推薦三款風格各異的時計，為天下的媽媽們獻上或柔美、動感、閃耀的全方位風格之選。圖 / 寶珀表提供

一年一度的母親節在即，瑞士頂級鐘表品牌寶珀（Blancpain）在這感念的時刻，特別推薦了包含Ladybird Colors系列腕表、Villeret日曆月相腕表與五十噚深潛器腕表等三款風格各異的時計，為天下的媽媽們獻上或柔美、動感、閃耀的全方位風格之選。

Ladybird Colors系列腕表靈感汲取自1956年誕生的一枚時代經典之作：4.9毫米穠纖合度的表徑，選用18K白金或紅金搭配天然白色珍珠母貝，全表再手工鑲嵌59顆、重逾2克拉的鑽石，尤其表帶並有紫紅、湖水綠、鵝黃等多種顏色，搭配包款或絲巾，更顯色彩與閃耀魅力，依扣帶形式不同訂價分為92萬1,000元或96萬萬9,000元；不拘小節、熱愛戶外生活的媽媽則或可嘗試五十噚深潛器腕表，其表款具備300米防水、100小時動力儲存，白色表帶搭配白色表圈與銀色面盤，潔白、亮眼，動感十足，訂價30萬萬2,000元。

而如果媽媽或母親屬於典雅、傳統的風格，Villeret日曆月相腕表的柳葉形指針、閉眼的美顏月相，承襲了瑞士的精密與傳統美學。表款並搭配表廠自製的913QL.P機芯，表圈與時標更鑲嵌鑽石總計0.941克拉，訂價則為72萬9,000元。

Blancpain Ladybird Colors腕表，紅金、34.9毫米、100小時動力儲存、珍珠母貝面盤、面盤鑲嵌鑽石，92萬1,000元起。圖 / 寶珀表提供
Blancpain Ladybird Colors腕表，紅金、34.9毫米、100小時動力儲存、珍珠母貝面盤、面盤鑲嵌鑽石，92萬1,000元起。圖 / 寶珀表提供
Blancpain五十噚深潛器腕表，自動上鍊機芯、100小時動力儲存、300米防水性能、38毫米，30萬2,000元。圖 / 寶珀表提供
Blancpain五十噚深潛器腕表，自動上鍊機芯、100小時動力儲存、300米防水性能、38毫米，30萬2,000元。圖 / 寶珀表提供
Ladybird Colors腕表選用18K白金或紅金搭配天然白色珍珠母貝，表帶並有紫紅、湖水綠、鵝黃等多種顏色，搭配包款或絲巾，更顯色彩與閃耀魅力。圖 / 寶珀表提供
Ladybird Colors腕表選用18K白金或紅金搭配天然白色珍珠母貝，表帶並有紫紅、湖水綠、鵝黃等多種顏色，搭配包款或絲巾，更顯色彩與閃耀魅力。圖 / 寶珀表提供

腕表 鑽石

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